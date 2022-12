$!México no sabe para qué quiere las escuelas: Juan Alfonso Mejía

”Lo cierto es que el problema sigue siendo el mismo, los niños y las niñas, los jóvenes, los profesionistas, ...el problema sigue siendo que no necesariamente cuando vas a la escuela aprendes, por qué no estás aprendiendo y qué impacto tiene eso para el tipo de sociedad que quieres crear”.

”Por qué nos tardamos tanto, porque México no sabe para qué quiere las escuelas, no me voy a meter en todo ésto, llevamos 30 años hablando de temas educativos, reformas y al final de cuentas lo que termina sucediendo son los mismos problemas, no se gasta bien, unos dicen que es el sindicato, otros que los profesores y así se nos va pasando la vida 30 años”, añadió Mejía López.

MAZATLÁN._ Durante la pandemia nuestro país se tardó tanto en reabrir los planteles educativos porque México no sabe para qué quiere las escuelas, lleva 30 años hablando del tema educativo y al final tiene los mismos problemas, manifestó el ex Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López.

Dijo que la idea que se tiene es que si alguien estudia le va ir bien en la vida, pero el 74 por ciento de los mexicanos que nacen en un nivel social van a morir en ese mismo nivel social, no hay movilidad social, los números dicen que no es cierto que haya esa movilidad social.

”40 por ciento de los niños lo que aprenden es disciplina, pero ojo, aprenden disciplina porque a los profesores no les queda de otra, quiero que se concentren de lo que tiene que ver con un salón de clases donde hay 60 niños en donde no saber qué vivieron la noche anterior, además el baño no está bien, no hay agua, tiene broncas la maestra, el maestro y entonces dicen es que los profesores nada más están buscando que estén sentados, haber éntrenle”.

Precisó que cuando se compara la educación de México con la de Singapur, allá 6 por ciento de los maestros lidian con lo que tienen que lidiar docentes como los del ejemplo anterior de una escuela de la Colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán, pues aquí el 44 por ciento lidian con eso todos los días, por eso la disciplina es muy buena.

”Y la otra es te van a preparar para ser feliz, bueno, 47 por ciento traen temas de estrés, de ponerles atención, pero la Escuela está pensando en nuevos planes y programas y pases y ya no hay los grados escolares, la pregunta es ¿Y todo esto es culpa de la Escuela?, no, ¿Es culpa de los docentes?, no, me encanta cuando dicen es el sindicato, no es el sindicato, es para qué queremos las escuelas”, subrayó el también ex director general de Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa.

Recalcó que los aires acondicionados en los planteles educativos nunca van a ser suficientes, las bardas perimetrales tampoco, los baños tampoco, mejor se debe tomar una decisión sobre para qué se quieren las escuelas.

”Y me voy a tener que tomar el atrevimiento, pero como me siento en casa la banalidad del mal, el peor mal que existe hoy en nuestro país es atreverse a pensar por sí mismos, eso es una amenaza increíble, así es que si se atreven a pensar o nos atrevemos a pensar por nosotros mismos pues quizá todos encontremos una solución muy distinta a todo lo que esté pasando”, recalcó.

”En dónde tienen que empezar, en la escuela que tienen en la esquina de su casa, para qué quieres las escuelas, para generar oportunidades, aquí va un aprendizaje, uno sólo, el sistema educativo que tenemos en México es excluyente”.

Recordó que de acuerdo con el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) ya estado de manera permanente en el lugar 53 de 55 y el impulsor de esta prueba, Andreas Schleicher dijo que los mexicanos están obsesionados por tener a Bill Gates, pero lo que se debe hacer es concentrarse en que los jóvenes que están hasta abajo en la evaluación suban al nivel mínimo aprobatorio.

”Si lo logran van a hacer que su economía crezca el doble, pero después dice si lograr que todos los que deben de estar en la escuela a los 15 años estén van a crecer cuatro veces y lo mejor, van a crecer, pero salpicando no nada más arriba, abajo con una calidad y equidad mucho más grande, eso lo dijo Andreas Schleicher, pero los mexicanos están obsesionados por las mejores calificaciones”, reiteró Mejía López, entre otros puntos.

”No, los de hasta abajo, los que nadie voltea a ver, los que dicen ese ya está perdido, por esos hay que ir, entonces con la versión de Schleicher lo único que yo les quiero decir es: tenemos un sistema educativo que excluye y excluye de diversas maneras, hay una que es muy fácil de analizar y que es muy visible y que es cuando un niño no está en la escuela”.

En lo que llama la generación herida expuso que de 100 niños que deberían de estar en el nivel de preescolar, que es el más importante, solo hay 31, y de 100 niños que entraron a primero de primaria solamente van a llegar 17 a la Universidad o de esos 100 niños van a entrar a la preparatoria 67 y van a salir de la misma 52.

”Al crimen organizado no se le combate con balas, se le combate con oportunidades y las oportunidades que tú no le des alguien va a llegar a ofrecérselas”, recalcó el ex titular de la Sepyc en Sinaloa.

”Si de 100 niños que entraron solamente 50 lograron salir, qué pasa con esos otros 50 que están en San Ignacio, en San Juan, qué pasa con ellos, entonces hay una forma de excluir porque no estás, eso es muy visible, pero la verdad es que la que es más perversa es ésta”.

El problema con los que sí estuvieron en la escuela es que cuando los evalúan de lo que deberían de saber el 60 por ciento de ellos no lo saben.

”Y entonces tienes licenciados, contadores o técnicos que cuando salen no encuentran las oportunidades que les prometieron, ¿a poco no será frustrante eso?, y dices, pero cómo es posible que me quieras pagar 5 mil pesos si soy licenciado, en Sinaloa, como les digo a mis alumnos, de cada 10 jóvenes que al final de cuentas se hayan graduado y que tengan el título de licenciatura 2 de ustedes jamás abandonarán la pobreza”, subrayó, Mejía López, entre varios puntos.

”Eso es pegarle en el corazón al sueño de la clase media, entonces tienes la forma de exclusión donde no están y hay otros que simplemente no aprenden”.