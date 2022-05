Mi facultad de Alcalde me permite promocionar a Mazatlán hasta donde tenga que ir: Benítez Torres

“Aprovechando mi facultad que tengo como Alcalde que nadie me la va a discutir, ninguno de los que está aquí me va a discutir, de ir a promocionar a Mazatlán hasta donde tenga que ir”, dijo el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

Esa fue la intervención con la que el Alcalde local inició su participación en la conferencia de prensa en honor al triunfo del pasado sábado del mazatleco pugilista Gilberto “Zurdo” Ramírez, durante su contienda en el Toyota Arena, en Ontario, California, ante el alemán Dominic Boesel.

Benítez Torres junto con varios funcionarios municipales asistió el pasado fin de semana al pesaje de la función y posteriormente fueron parte de los invitados del boxeador local.

“Afortunadamente, a pesar de los pesares, Mazatlán está empezando a capitalizar el trabajo que iniciamos hace tres años y medio, las puertas se abren, cada día tenemos más cosas que presumir, cada día tenemos más turismo, más inversión privada e inversión pública, y esto nunca había pasado en otros gobiernos, es la primera vez que se conjuga todo, se alinean los astros, para que Mazatlán brille como nunca.

“No es broma, pienso en grande, no pienso en pequeño, pienso en grande porque vamos a transformar esta ciudad para que sea el mejor destino turístico de México, voy a trabajar porque me lo prometí yo mismo, se lo prometí a mi familia y se lo prometí a los mazatlecos, de trabajar incansablemente de día y de noche para ser el mejor alcalde que haya tenido Mazatlán”.

Señaló que va a conseguir todo lo que se ha propuesto si Dios le permite vida, debido a que fuerza, voluntad y corazón lo tiene.

“Espero conseguir todo lo que prometí, no tengo “cola” que me pisen, lo hago de corazón, vivo honestamente de mis empresas, cualquiera lo puede ver, me han criticado por infinidad de cosas, pero por trabajador nadie ha dicho nada, por exitoso nadie ha dicho nada”.

Adelantó que la próxima pelea del “Zurdo” Ramírez en Las Vegas lo va a volver a acompañar, debido a que la promoción que se dio a Mazatlán en Los Ángeles fue inédita y se vio en todo el mundo.