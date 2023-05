Al llegar al Hospital General de Mazatlán “Martiniano Carvajal”, le hicieron, lo que ella señaló como, la pregunta más difícil de su vida, tuvo que elegir entre su vida y la de su bebé, ahí fue donde su instinto materno la hizo elegir a su bebé, por encima de su vida.

Así que mientras Gema pedía por su bebé, su madre pedía por ella.

“Me fui al quirófano rezando, porque tengo mucha fe y aquí estoy y mi bebé también, ya tiene un mes cuatro días, mi bebé es prematuro de 28.5 semanas, fue un bebé muy pequeñito, muy chiquito. Recuerdo muy bien que cuando bajé a verlo, lo miraba muy frágil, muy débil, que decía yo ‘ira a sobrevivir’”, contó Gema.

La joven mamá no olvida cómo en los primeros días de su hijo, salía de verlo y lloraba, iba a la capillita a pedir todos los días y aún lo sigue haciendo pues tiene fe en Dios, reconoce que ser madre de un prematuro no es una tarea fácil pero pues tampoco es imposible

“Nosotras estamos aquí todo el tiempo, no nos vamos a casa, dormimos en un sillón, no estamos cómodas, yo tuve cesárea y aquí desde que yo bajé de piso, todo el tiempo me la he pasado aquí, uno no puede salirse de aquí del hospital, sólo a comer aquí afuerita pero regresar, porque tenemos que darle pecho al niño cada tres horas”, mencionó.

Así como Gema, están cinco mujeres más en esa sala de espera, enfrentando la parte difícil, el estar lejos de sus familias, viendo a sus hijos por ratitos dentro de un cunero o incubadora, en ocasiones conectados a cables y sin poder siquiera cargarlos o alimentarlos y ésto las ha hecho crear un apego entre ellas y brindarse apoyo mutuo.

“Cuando entro a darle pecho siento bien bonito, desde el momento en que me lo dieron por primera vez para cargarlo sentí bien bonito, los primeros días no lo podía cargar, solamente tocar, ahora que ya le doy pecho, lo pongo a un ladito de mí, se siente tan hermoso, que ni siquiera quisiera salirme de con él”, dijo.

El niño de Gema no ha dejado el oxígeno del todo, tiene un peso de un kilo 920 gramos, por lo que necesitan que suba de peso y según los médicos tendrá que permanecer un mes más, por lo que en esta ocasión su familia viajará a Mazatlán para estar con ella un par de horas.

Ella alienta a las mujeres que están pasando por esta situación, a que no decaigan y se mantengan positivas, asegura que esta experiencia la ha hecho entender mejor el amor que su mamá le tiene.

“Ahora quiero decirle a mi mamá que la amo, que para mí es mi todo, es mi pilar, la que me ha hecho fuerte, a pesar de que no está todo el momento aquí a mi lado, porque sí ha estado aquí, es la que me ha hecho fuerte”, agregó Gema.

Los bebés prematuros son aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación, niños que llegan al mundo sin completar su desarrollo dentro del útero materno, por lo que son más vulnerables que quienes lo hacen a término, así que presentan complicaciones qué requieren su estancia en cuidados especiales, en ocasiones por meses.

Es por este motivo que estas madres, quienes en algunos casos son primerizas, tienen una gran tarea, en donde no importan los cuidados post parto, las avenas o las fajas, lo único y más importante en sus mentes, es que llegue el día de tocar la campanita y poder ir a casa con sus bebés.