$!‘Mi prioridad es que a Mazatlán le vaya bien’: Pity Velarde; descarta conflicto de intereses

“ Yo no creo que esté contrapunteado o choque o pueda generar un conflicto de intereses, porque nosotros venimos con acciones muy claras de los resultados que vamos a lograr”, dijo.

Manifestó que ser una figura conocida por estar dentro del ámbito empresarial no significa que haya “conflicto de intereses”.

Dar resultados y no perder el tiempo es a lo que aspira el nuevo Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas, nombrado en el cargo por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres el 20 de octubre.

“Para los que me conocen, pues fue un tema de decisión no fácil, porque para mí el tema no es económico por el cual estoy tomando la decisión”, apuntó.

Ejemplificó que en la entidad, el Secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, es un empresario reconocido en el puerto, lo que no le impidió realizar un buen papel en su función.

Aclaró que aún no tiene elaborado su plan de acción debido a que actualmente está conociendo las problemáticas o asuntos a mejorar en su Secretaría, pero aseguró que dentro de un mes, aproximadamente, anunciará su proyecto.

Sin embargo, informó que buscará fortalecer el área de emprendimiento del puerto, incluso, aportará un ingreso económico de su propia bolsa para impulsar a más personas a tener un negocio propio.

Destacó que mientras esté en funciones, buscará unir a todos los sectores económicos del puerto para poder ser competencia con otros destinos y no de manera interna.

“Mi prioridad es que a Mazatlán le vaya bien y venir a trabajar, sin duda si a Mazatlán le va bien, todos nos vemos beneficiados y esa es la única visión por la que estamos aquí”, enfatizó.

Velarde Cárdenas agregó que buscará empaparse en el tema pesquero, pues sabe la importancia que tiene esta actividad productiva para el puerto, pero también reconoció no ser experto en ello.