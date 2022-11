El Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, afirmó que mientras él ostente el cargo habrá Plaza de la Banda o Bandódromo en el puerto.

González Zataráin recalcó que Mazatlán tiene muchas problemáticas como para erogar recursos para un proyecto como ese.

“Primero decirles, yo no puedo, me comprometo a que no va a haber Plaza de la Banda, mientras yo esté como Alcalde, porque yo no puedo estar construyendo una Plaza de la Banda cuando tengo las colonias descuidados en tema de alumbrado público, tema de recolección de basura y en el tema de calles, de parques y jardines”, aseveró.

El Presidente Municipal mencionó que no estaba a favor del desmantelamiento de la planta de El Crestón, pero se verá qué tan desmantelada está, para analizar qué puede hacer en el lugar, ver si es irreversible, pero lo que sí aseguró es que no habrá Plaza de la Banda.

“Se mandó hacer un estudio para ver qué se puede hacer, ya iniciaron el desmantelamiento desde hace tiempo de la planta de El Crestón... Si es irreversible, ya es irreversible, yo lo daré a conocer, qué tanto avanzaron con el desmantelamiento”, expresó.