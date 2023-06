“Honestamente cuando era joven, cuando era chico, yo siempre pensé en que sería un honor inmortalizarme en una película porque antes no había tanta posibilidad como lo hay ahora, y fue un sueño que se me hizo, eso, la verdad, para mí es algo invaluable, es algo que yo quería desde pequeño, hasta que empecé a filmar el primer día en la película”, comento Miguel Joya.

Narró que vivió una niñez normal, tranquila, con padres de casa y hermanas. Sus padres siempre se encargaron de darle todo lo necesario por lo que está muy agradecido con ellos. La relación con su padre siempre fue buena, puesto que lo enseñó a crecer.

“Mi papá me enseñó muchas cosas, aprendí de electricidad, un poco de plomería, aprendí a estar en casa, aprendí a crecer y a saber que yo iba a estar con mi esposa y con mis hijas, que en su momento todo iba a pasar, que cada etapa de mi vida tenía que disfrutarla como tenía que ser, no tenía que brincarme ninguna. Eso es lo que me enseñó mi padre”, señaló.

¿Que significa ser padre?

Es algo maravilloso, es algo para lo que toda mi vida mis padres me han inculcado desde chico, me habían dicho: “tú vas a crecer, vas a tener a tu pareja, vas a tener a tus hijos y los vas a cuidar a todos lo máximamente posible. Y yo desde joven sabía que yo quería ser padre de familia”.

¿Realmente, qué significa? No sé, no hay palabras para describir cada vez que veo los ojos de mis hijas, cada vez que estoy en mi casa con mi esposa, cuidando a mis niñas, estando al pendiente de ellas cuando salimos a alguna parte a divertirnos, a algún parque, a la playa, no sé realmente. Para mí es algo maravilloso y es algo para lo que estuve, Toda la vida. ¿Cómo puedo decirlo? es algo muy, muy muy maravilloso, disfrutar este tiempo tan corto que tenemos para disfrutar a la familia.

Miguel Joya tiene dos hijas, Catalina de 3 años y Camila de 11 años de edad.

“Tengo dos niñas son un despapaye. Yo les digo que son mis monstruos, mis princesas guerreras, mis salvajes, las amo completamente, cambiaría mi vida por las de ellas. El tiempo pasa volando, recuerdo cuando mi primer hija entró al kínder, hace como 8 años, ese día pensé que ella se iba a preocupar por entrar al kínder, llegó a la puerta con su bolsita azul y un vestidito, si no mal recuerdo y le digo “mami, pues ve a tu salón”, me sonrió, le tomé una foto y se metió al salón. Nos fuimos a la casa y la casa estaba vacía, recuerdo que fui por ella y me dicen: Oiga señor su hija golpeó a dos niños” y yo pensé, bueno, menos mal que fueron dos. Pensé que iban a ser cinco. Ahorita Camila está terminando su sexto año de primaria, y está creciendo bien rápido ya”.

¿Qué le gusta a Camila?

Le gusta el rollo de los BTS, si le pones una bicicleta, le encanta la bici. si la llevas a una alberca, le encanta la natación, últimamente estaba queriendo jugar fútbol. Ella estuvo en cursos de natación de supervivencia básica y básica avanzada, ¿Y la verdad? Pues nada muy bien, y queremos ver si este año puede entrar a karate, a algo más especializado, le decía a mi esposa como Jiu jitsu o Box directamente y me dijo: ¡No!, quiero que sea karate, bueno, pues está bien.Y Catalina es una bailarina en potencia. A ella le pones música, te baila lo que sea, pero si le pones música clásica, te baila la música clásica tan hermosamente que parece bailarina. Realmente no sé ni de dónde lo sacó y mueve las manos con una delicadeza hermosa y con unas curvaturas. Y, pues todavía no entra al kínder, Catalina es una niña inquieta, es una niña divertida, es una niña muy amorosa. Un poco más que su hermana mayor”

¿Cómo es el papá ideal?

“El papá ideal para mí es el padre que está, es el padre que te apoya, es el padre que te escucha, es el padre que ante todo te cuida. Es el padre que sabe dónde estás, que sabe qué estás haciendo, es el padre que aporta. ¿Qué más puedo decir? Es el padre que juega contigo, que se divierte, que sabe qué es lo que te gusta, que casi piensa lo que tú piensas. Por desgracia, ese padre es muy difícil de encontrar, ese padre ha de ser alguna persona que es millonaria y que no tiene que preocuparse por el tiempo de trabajo y sí por el tiempo de estar con sus hijos. Pero así son las cosas, por suerte o desgracia alguien inventó el trabajo y tenemos que hacernos responsables nosotros los padres, con nuestras familias, dedicarnos a ellas, trabajar para ellas, sobrevivir para ellas, ya que nuestra vida queda en un segundo plano, Y ya, todos son ellos”.

“Porque hay todo tipo de padres, hay padres separados y que son muy atentos con sus hijos, hay padres que no son padres, pero que son bien padres y eso yo lo admiro. Aquellos que no han tenido hijos pero se casan con alguien que ya los tuvo y los atienden como si fueran sus hijos. Hay de muchos tipos de padres. Creo que básicamente no hay un padre ideal.”

¿Cómo combinas el trabajo con el cuidado de tus hijas?

Eso es algo muy difícil, que no sé ni cómo lo hago, la verdad esta onda es como un freestyle. Nadie nace sabiendo ser padre y vas haciendo lo mejor posible de una manera aleatoria a veces.

Dice Miguel Joya que un día normal es levantarse a las 07:00 horas, levantar a su hija mayor, decirle “mami, buenos días, levántate son las 7:00 de la mañana y hay que empezarnos a cambiarse.

“Bajas a la cocina después de ir al baño y empiezas a guisar un huevo, Terminas de hacerlo, para esto ya tu hija viene bajando, casi terminando de cambiarse, desayuna, a las 07:40 no estamos retirando a la escuela. Después de que la deje, vuelvo a casa y llevo a mi esposa al trabajo o a veces se va ella. Yo me quedo con Catalina y a las 12:30 voy por Camila a la escuela. A las tres de la tarde tengo que estar en mi trabajo, para ésto llevo a mis niñas con mi suegra o con mis papás, mi esposa las recoge ahí y yo las veo en casa.

En fines de semana ni hija mayor cuida a la más pequeña, trabajo la carpintería y aveces a tiempo para estar en el parque. Es a como te venga el tiempo, es a como te vas acomodando, no hay un horario establecido.”

¿Qué consejo le daría a un padre primerizo?

Lo primero que tienes que hacer es tener un plan A, un plan B, un plan C, y si puedes un plan z, porque nunca sabes las variantes que pueden haber. Siempre tienes que tener un plan para cualquier cosa, porque los niños son muy vagos porque los niños a veces hasta te desesperan, Pero ellos no saben, ellos exploran, ellos se divierten.

Siempre ten fruta y verdura en el refrigerador, es lo que te va a salvar, no importa si no tienes cereales o yogurt, la fruta y verdura es importante porque es lo que te va a salvar con los niños.

Estar presente. Estar presente con ellos lo más que puedas, enseñarle todo lo que sabes, explicarles todo lo que tengas para explicar, adviérteles todo lo que tengas que advertirles y toma muchas fotos y muchos videos, porque nunca te darás cuenta, cuando abras los ojos, ya no vas a poder cargar a tu bebé, ya no vas a poder verla a sus tres años corriendo con sus botitas de lluvia, es bonito recordar pero es mejor verlo de nuevo, y siempre está presente, siempre hay que estar presente, recalcó.