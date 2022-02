$!Molestos, habitantes del Infonavit Jabalíes en Mazatlán exhiben fugas y baches

Habitantes del Infonavit Jabalíes criticaron y expusieron tres fugas que hay en el asentamiento, dos de drenaje y otra de agua limpia, que no han sido atendidas por Jumapam, Obras Públicas, Servicios Públicos, Bienestar Social y hasta una regidora.

“Mientras no resuelvan el problema de raíz, de solucionar las fugas, van a seguir habiendo baches y agua ahí acumulada que genera mal olor para todos nuestros comercios, y uno les dice a los que vienen y arregle y dicen que para eso no fueron, que ellos nada más vienen a tapar”, expuso un comerciante de la zona.

Después, dijeron que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado acudió al lugar el 2 de febrero, como en otras ocasiones, pero no solucionó la fuga, y en su lugar dejó tierra encima de la alcantarilla.

“Yo no tengo nada en contra del Químico, pero la atención no es la adecuada, tardan un montón atendiendo los problema, pero para el tema de cobros es bueno, para dejarte recibos de morosos también, pero para atenderte un servicio... y luego está la aplicación de la App Mazatlán, y aún reportándole uno ese tipo de detalles no los atienden de inmediato, tardan un montón”, criticó Juan Martínez.

La tercera fuga, que fue el remate para los vecinos, es de otra que en el 2009 colapsó y en 2021 volvió a generar afectaciones, ésta sale de un registro ubicado en una vivienda de la Avenida Jabalíes, donde sus dos habitantes ya se enfermaron de tifoidea y además el agua se regresa al interior de la vivienda.