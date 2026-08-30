$!Motociclista sufre fractura tras ser arrollado en Prados del Sur, en Culiacán

Un sujeto a bordo de una motocicleta resultó con fractura expuesta tras ser arrollado por una camioneta, durante la tarde de este domingo en el fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán.

La persona afectada fue atendido y estabilizado en el sitio por personal de Gerum Salvamento y Rescate A.C, con apoyo del Ejército Mexicano, para posteriormente llevarlo a un hospital de la ciudad.

El percance ocurrió sobre la calle Mar de Coral, frente a la unidad deportiva de dicho fraccionamiento, alrededor de las 16:00 horas.