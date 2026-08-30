Mazatlán
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Accidente

Motociclista sufre fractura tras ser arrollado en Prados del Sur, en Culiacán

El accidente se generó tras un choche entre una camioneta de redilas con el motociclista
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2026 18:53
30/08/2026 18:53

Un sujeto a bordo de una motocicleta resultó con fractura expuesta tras ser arrollado por una camioneta, durante la tarde de este domingo en el fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán.

La persona afectada fue atendido y estabilizado en el sitio por personal de Gerum Salvamento y Rescate A.C, con apoyo del Ejército Mexicano, para posteriormente llevarlo a un hospital de la ciudad.

El percance ocurrió sobre la calle Mar de Coral, frente a la unidad deportiva de dicho fraccionamiento, alrededor de las 16:00 horas.

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En el accidente estuvo involucrada una camioneta de redilas roja, rotulada de una empresa de construcción, y una motocicleta negra con verde.

Aparentemente, el motociclista trató de incorporarse a la avenida Islas Ciclidas, cuando fue embestido por la camioneta roja.

El lugar permaneció acordonado en tanto socorristas y militares atendieron la situación, hasta reabrir la circulación vehicular.

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