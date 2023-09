”No admitimos ninguna presión y eso es lo que le pasa al autoritario, el autoritario no admite, se enoja lo que no puede controlar, a quien no puede controlar y con Noroeste no han podido controlarlo y eso nos permite precisamente seguir ejerciendo el periodismo con libertad”, recalcó.

”Todo este ejercicio periodístico, el seguir tratando de influir en la sociedad para generar ciudadanía y tener mejores gobernantes pues la tarea se sigue realizando, se sigue haciendo, aunque ésto pues es una tarea inacabada y de toda la vida”, continuó el entrevistado.

”Para Noroeste es la misma, Noroeste siempre no le interesa quién sea el gobernante, Noroeste su chamba es exigirle al Gobierno, solamente con la exigencia los gobiernos van a mejorar, si el pueblo de México no le exige a sus gobernantes México no tiene remedio y no va tener remedio mientras no tengamos una sociedad exigente, es decir, no ayuda a los gobernantes aplaudirles y defenderlos, la gente aplaudiéndoles y defendiéndolos aún con lo indefendible las cosas no pueden ir bien”.