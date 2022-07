Muestra ‘El Químico’ apoyo a titular de Cultura, pero dice que no mete ‘las manos al fuego’ por nadie, ni por sus hijos

MAZATLÁN._ Luego de que declaró que el Instituto Municipal de Cultura presenta dificultades económicas, Luis Guillermo Benítez Torres defendió el trabajo de José Ángel Tostado Quevedo, director de la paramunicipal, pero negó meter las manos al fuego por él o por alguien más, ni por su familia.

El Presidente Municipal detalló que él está en contra de que la gente se enriquezca en la función pública, pero recalcó que esto no aplica para Cultura, dado que es una dependencia muy importante para él, que gasta muchos recursos.

“Yo no defiendo a nadie, cada quien tiene que aprender hacer las cosas bien, yo no estoy a favor de la gente que venía enriquecerse a la Presidencia y lo muestro con mi gente”.

¿Y en el Instituto de Cultura podría haber gente como esta que menciona?

“Yo lo dudo, lo que pasa es que yo se los he platicado, Cultura con el Carnaval es el que más recurso ocupa porque es una fiesta del pueblo que cuesta mucho dinero, te imaginas traer artistas de talla internacional, cuánto cuesta, no cobramos un peso porque entren a ver los espectáculos”.

Benítez Torres dijo que actualmente Cultura tiene cinco auditorías, por lo que descartó que haya malos manejos, pero sí es una dependencia que él utiliza mucho y dejó en claro su confianza hacia su titular.

“Ya lleva cinco auditorías, es que a veces no llega la información como es debido, y se tergiversa con mala intención de algunos, le han hecho cinco auditorías y no encuentran nada, es que realmente es una dirección que a mí como Alcalde me ayuda muchísimo, si yo recibo a alguien les digo (a Cultura) ‘revísame esto, esto y esto’, y todo se lo cargan a Cultura”.

¿El titular tiene todo su apoyo?

Cómo no, cuando yo doy de baja a alguien aquí, es por algo, todo tiene un objetivo y un fin, y cuando doy de alta también es por algo, yo busco a las mejores gentes para que se sumen a este proyecto, que va a dar mucho a Mazatlán”.

¿Mete las manos al fuego por José Ángel Tostado (director de Cultura?

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, ni por mis hijos fíjese, con eso le digo todo, con nadie, yo no personifico, con nadie”.