Algunas de las consignas que se externaron por parte de este nutrido grupo fueron “Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente”, “Somos malas podemos ser peores y al que no le guste, se jode, se jode”, “Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Mujer escucha esta es tu lucha”, “Alerta, alerta, alerta feminista!”, “El que no brinque es macho”, entre otros.

Uno de los bloques que llamó la atención de la gente y los conductores que circulaban de sur a norte sobre la avenida Del Mar, fue el del Colectivo Tendedero de Deudores Alimentarios, quienes por primera vez se integraron de manera unificada para llevar una lona de gran tamaño con los rostros de algunos padres con adeudos de pensión o infancias en abandono.

En este grupo también se vio presencia de menores que exhibieron a sus padres y gritaban consignas como “Papito, corazón, ya paga la pensión” y “La pensión no es un favor, es tu obligación”.