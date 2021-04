Mujeres no pueden estar fuera de la agenda política: Rosa Elena Millán Bueno

Para Rosa Elena Millán Bueno ser candidata de un partido nuevo, Fuerza México es una fortaleza, que le generó la oportunidad de estar en la boleta en el 2021.

”Las mujeres no podemos dejar de estar en la agenda política, siempre dije que el 2021 es el año de las mujeres por la apertura del INE en torno a que el 50 por ciento de las candidaturas en los Estados serían de mujeres, yo alce la mano en el PRI y no se pudo, lo entendí, alce la mano para Culiacán y al cuarto para las 12 tampoco se pudo, bueno se me complicó entenderlo, pero al final hubo muchas propuestas, entre ellas Fuerza por México”, señaló

.La candidata aseguró que salió muy agradecida del PRI, pero sintió que ya no había posibilidades de continuar con su objetivo, que era gobernar Sinaloa o gobernar Culiacán.

Aseguró que su trayectoria de 30 años como servidora y funcionaria pública avalaban su aspiración, pero en el PRI no apoyaron esa aspiración.

Consideró que en el debate de candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, que se realizó el jueves, la gente se dio cuenta de qué está hecho cada quien.

”A mí me ha costado mucho llegar a donde estoy, tengo más de 30 años de trayectoria y veo a muchos compañeros que hoy son candidatos que a la mejor no les costó tanto, tuvieron la oportunidad de estar con las personas adecuadas que les permitieron los espacios, pero ahora hay que demostrar de qué estamos hechos”, manifestó.

Se dijo orgullosa se sus orígenes, de su carrera, de poder estar al frente de miles de ciudadanos que escuchaban el debate y poder decirles por qué quiere ser Gobernadora de Sinaloa.

Millán Bueno expresó su molestia de que Mario Zamora, candidato de la Alianza Va por México, diga que las elecciones son de dos, porque eso genera inequidad en la contienda.

”Eso habla de que no hay interés en ser incluyentes, en respetar las reglas de la democracia y dar el lugar que merecemos en esta contienda eso es violencia política una versión inequitativa que el INE y el IEES deben de corregir, llamar la atención alguien a salir lo promuevan”, recalcó.

Dijo que como candidata no debe descalificar a ninguno de sus contrincantes, porque al final los va a necesitar a todos, como parte de las fuerzas políticas de Sinaloa.

”Un gobernante tiene que ser humilde, incluyente, tolerante y, por supuesto, una persona que sumen no que divida, y eso es lo que aspiro ser”, manifestó.

Millán Bueno se reunió en privado con socios de la Cámara Nacional de Comercio, que no permitió acceso a los medios.