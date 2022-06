$!Multan a sport bar del hijo de Melesio Cuén por no contar con ampliación de horario; rechazan en el Ayuntamiento de Mazatlán que sea por ‘política’

“Independientemente que vendan o no vendan alcohol, tú debes tener una ampliación de horario hasta las 11:00 (de la noche) y si no pues hay que tener un cierre, porque no tienen ni siquiera el permiso de protocolos de la nueva normalidad, entonces es por eso que se aplicó la multa”.

“Ustedes saben que los operativos se inician desde el jueves, viernes, sábado y domingo, entonces los muchachos siempre están en la Zona Dorada, Machado, en toda la vida nocturna, llegan a este nuevo lugar de diversión, llegan a solicitar, no sé la hora, no sé si ellos dicen la verdad (los propietarios) o los subdirectores, mentiría si te dijera que es mentira de ellos, no sé, llegan a solicitar nos documentos y se dan cuenta que no cuentan con la ampliación de horario”, continuó Velarde Narváez en entrevista.

Reiteró que no se trató de un revanchismo político.

Lo anterior, con relación a que el director general de BeisBox es Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del fundador del Partido Sinaloense y ex Secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, accionista de dicho negocio, y con quien el Alcalde de Mazatlán tuvo conflictos al inicio de su presente administración municipal.

“(No fue revanchismo), revanchismo yo creo que era haberles cerrado, yo creo que eso es revanchismo para mí, pero una multa se le aplica a todo mundo, imagínate que cada persona que le aplico una multa venga a decirle al Alcalde tiene revanchismo o yo con ellos”, subrayó la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán.

“O entonces que salga esta persona que me acusa porque primero hay que decirle que no soy Síndica Procuradora, se llama Oficial Mayor, primero hay que decirle a esta persona que salga y diga que él, por ser hijo de la persona que es, pues no se le puede multar, ni revisar, ni suspender porque cada que vayamos y queramos que esté al nivel de todos los empresarios y con la misma justicia social que todos los empresarios, pues va a decir que va ser por revanchismo cada multa”.

Velarde Narváez añadió que si alguien acude a solicitar ampliación de horarios y solicitud de protocolos, pero no le han revisado protocolos y no ha entregado requisitos, no por eso ya va a abrir, como todos los empresarios tienen que cumplir con todos los requisitos.

“Yo creo que así no son las cosas, hay que estar en regla, no por el gobierno, sino por ser empático con los demás empresarios que sí pagan sus impuestos, que sí pagan sus ampliaciones de horario, que sí vienen y hacen los trámites de manera personal”.

Horas después de la inauguración de dicho establecimiento ubicado en la Avenida del Atlántico, en La Marina, se difundió en redes sociales que presuntamente al retirarse el Gobernador del lugar llegaron inspectores de Oficialía Mayor del Ayuntamiento.

Velarde Narváez reiteró que no es un revanchismo político, ya que desde que está en su actual cargo, se ha caracterizado por ejercer el mismo derecho y obligación para todos.

“Creo que lo quieren hacer muy político o quieren tener, no sé qué buscan, pero no es la manera, yo no tengo por qué mentir, las personas no sé si sean empresarios, políticos, las personas acudieron a Oficialía Mayor a solicitar su ampliación de horario, creo que fue la semana pasada y se les dio los requisitos que necesitaban traer para la ampliación, no han traído nada de los requisitos”, continuó.

“Así como ellos mostraron un recibo de que tienen una invitación del Alcalde, así hubieran mostrado que ya tenían uno de Oficialía y que yo no les he dado esas ampliaciones, entonces sí vinieron, pero solo vinieron por los requisitos, ellos ya tienen una o dos semanas con los requisitos y hasta el momento no hemos recibido papelería (de los requisitos para otorgarles dicha ampliación de horario)”.