Hace dos meses asesinaron a Perla Scarlett, de tan solo 19 años de edad, en un supermercado de la Colonia Reforma, en Mazatlán, pero para su madre Perla aún duele como ese día y lo que más pide es que se haga justicia, que el asesino pague por lo que le hizo a su hija.

”Ya han pasado dos meses y para mí como si hubiera sido el primer dia, es algo muy doloroso y muy difícil vivir con su ausencia, no tenerla aquí conmigo, ella era mis sostén, ella era mi pilar y mi apoyo, para mi y para sus hermanitas, y pues ellas tampoco están bien”, expresó la madre de Perla.

”Yo se que nada me va a devolver a mi hija, pero sí quiero justicia por lo que él (el asesino) le hizo; ella solamente iba un día a trabajar para poder ayudarme con los gastos de su escuela y mire lo que pasó”, declaró.

La señora Perla Martínez dijo que está a la espera de la siguiente audiencia, hecho que la hace sentir como si no pasara nada, que el presunto culpable sólo está ahí.

Aseguró que confía en que él no va a salir, ya que el Juez lo vinculó por feminicidio, por la manera en que sucedió la muerte de su hija, por lo que ella espera que en la próxima audiencia ya se pueda dictar sentencia, con la pena máxima, al implicado Henry Yomani “N”, que actualmente se encuentra tras las rejas.

”Una persona así no puede estar en la calle, no se nos hace justo, le cortó las alas a mi hija y que todavía no lo sentencien como que no”, dijo.

Las audiencias se están llevando a cabo de manera pública, la primera se celebró en el mes de junio y la próxima será hasta octubre, esto con el fin de tener un periodo de desahogo de pruebas.

”Nos dijeron que en cuatro meses sería la próxima audiencia, osea que hasta octubre, estamos esperando que nos confirmen el día y la hora para asistir a la audiencia, pero de ahí en fuera ahorita ya no sabemos nada”, dijo.

La madre de Perla hizo un llamado a las autoridades para que en esta audiencia le den sentencia al implicado, afirmó que no tiene caso alargar el proceso pues todo apunta a su culpabilidad, mientras que el presunto responsable del feminicidio se ha abstenido de declarar.

”Esperemos y esta sea la última ya, porque yo como madre se me hace algo ilógico que todavía le den más tiempo para que el arme su defensa, que se puede defender si todo lo culpa, si él fue el que lo hizo, ...él se abstiene a declarar”, mencionó.

Después de dos meses de aquel hecho fatal, la señora Perla Martínez señaló que para ella este tiempo ha sido muy duro y se le hace algo imposible el que su hija Perla ya no esté físicamente con ella, pero la responsabilidad de sacar adelante a sus otras hijas es lo que la mantiene en pie.

“Se que tengo que ser fuerte porque mis otras hijas también me necesitan, pero yo y ella pasamos muchas cosas muy tristes y siempre estuvimos juntas y ahora el no tenerla conmigo me pone muy mal”, lamentó.

”Se me hace algo muy injusto y más la manera como la mató, las puñaladas que él le dio, mi hija no se merecía eso, pero aquí seguimos tratando de vivir sin ella”, añadió.

Será entonces, según la información que proporcionó la señora Perla Martínez, el próximo mes de octubre que Henry Yomani “N”, visite de nuevo al Juez y se haga público el desahogo de pruebas hecho durante cuatro meses, a la espera que sean suficientes para que el proceso concluya de manera justa.