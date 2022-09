Ni con presiones del congreso o del Gobierno del Estado ventilarán información de las luminarias: secretario

MAZATLÁN._ Ni con las presiones de Rubén Rocha, Gobernador del Estado, o Feliciano Castro Meléndrez, líder de la bancada de Morena en la 64 Legislatura, se ventilará de momento la información de la cancelación del contrato con Azteca Lighting por 400 millones de pesos, afirmó Edgar Augusto González Zataráin, secretario del Ayuntamiento.

El ex Diputado local dejó en claro que esto es un tema de opiniones, pero que para él, la mejor decisión es mantener en secrecía los detalles de la cancelación de este acuerdo con la empresa de luminarias, pero que respeta las expresiones vertidas desde el Ejecutivo o como el Legislativo estatales.

-¿No va a cambiar su postura el Ayuntamiento entonces?

“No porque, hay opiniones encontradas, de diputados hay quienes dicen que está correcto, de senadores hay quienes dicen que está correcto, y la ley dice específicamente lo que yo he mencionado, en el 162, fracción novena y décima , que mientras un tema no cause Estado, deberá de reservarlo, hasta una vez que cause estado”.

González Zataráin, precisó que la única manera en que lo publicarían sería que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública así se los haga saber, luego de que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentara un recurso ante este ente.

“Yo no daría ese paso si no me lo indica una institución jurídica, por ejemplo, ya metieron un recurso de inconformidad, si a mí ellos me dicen ‘tienes que entregarlo’ porque es la institución que me está indicando, adelante, no tengo ningún problema, el asunto que yo ahí ya me protejo, o se protege el Ayuntamiento”, indicó.

Sobre las declaraciones de Castro Meléndrez, que criticó fuertemente el no dar a conocer la información de la cancelación del contrato, el secretario de la Comuna se limitó a decir que respetaba sus expresiones, así como la del Gobernador día antes, pero estaba convencido que lo mejor para Mazatlán, es mantener la información reservada.

“Yo respeto las opiniones, hay muchas, diversas opiniones, ya ves la opinión del observatorio, de unos diputados, está la opinión de la Senadora Imelda (castro) que dice que sí hay razón (para ocultar la cancelación), hay opiniones encontradas, es válido, sin embargo yo sigo defendiendo la postura en el tema jurídico, ya en su momento se mostrará, no es que siempre vaya a quedar así, y no que necesariamente tenga que estar dos años así, esto es mientras esto causa estado”, mencionó.

“Quizá esa parte donde dice que dos años no esté tan correcto, en lo particular no comparto mucho esa parte, pero lo demás yo sigo apegándome a lo que dice la Ley de Acceso a la Información”, añadió.