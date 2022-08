Ni funeraria ni comercio: vecinos de Lomas de Mazatlán no quieren más negocios en la zona

MAZATLÁN._ Vecinos del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán no quieren que ninguna funeraria, ni ningún otro comercio, se instale ya en el asentamiento.

De ahí que el sábado cerca de 20 personas cerraron la calle Cerro San Antonio, esquina con Rafael Buelna, para exigir que no se permita abrir una funeraria en ese punto, pero tampoco algún otro tipo de negocio, ya que la zona es habitacional.

“Quiero que revisen, calles en hundimiento, está mucho negocio en contra de los vecinos, los vecinos se han quejado de los giros comerciales y el Ayuntamiento no entiende, ya no quiere un giro más el fraccionamiento, porque trae mucha inseguridad aparte, no tienen estacionamiento, es un problema, esa es la cuestión”, explicó Ana Rosa Tirado, líder de los vecinos.

“Queremos que no se abra ese giro comercial que está ahí, se quiere poner una funeraria, si es otro giro comercial, tampoco los vecinos lo quieren... no tiene permiso de construcción ni de operatividad ni nada, pero los vecinos no quieren ese giro comercial, ni ningún giro comercial”, añadió.

Este domingo, el Ayuntamiento de Mazatlán, por medio de la Dirección de Planeación Urbana, negó que en el lugar se fuera abrir una funeraria, pero sí reconoció la posibilidad de abrir otro negocio, unos consultorios.

Sin embargo, los vecinos reiteraron que no quieren que se abra otro comercio en el lugar, dado que hay hundimientos en la zona, sube la inseguridad y no se respetan los lugares de estacionamiento.

“No queremos giros comerciales aquí en el fraccionamiento, estamos teniendo muchos problemas, y estamos teniendo muchos hundimientos en el fraccionamiento, estamos muy descuidados, no tenemos limpieza en calles, las áreas verdes descuidadas, Lomas de Mazatlán está muy descuidado”, señaló la vecina.

Ana Rosa Tirado añadió que querían cerrar la vialidad que conecta a la Rafael Buelna con la calle Cerro San Antonio, ya que eso causa que muchos autos pasen a toda velocidad por el lugar.

“Las autoridades tienen que atender las peticiones de los vecinos, porque ya eso no puede seguir como está... lo que pasa este acceso, nos genera una carga vehicular exagerada, esa carga vehicular nos tiene hundida la calle”, manifestó.