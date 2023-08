MAZATLÁN._ No hay ninguna irregularidad en la asignación, en la selección de las empresas y en el proceso de licitación para las obras que se realizan en el Congreso del Estado, manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política de dicho Poder Legislativo, Feliciano Castro Meléndrez.

”Desde nuestro punto de vista no hay ninguna irregularidad en la asignación, la selección de las empresas y el proceso de licitación, por supuesto nuestra convicción invariablemente será que cualquier acto en el ejercicio de los recursos públicos debe estar abierto a cualquier investigación, debe someterse a las revisiones que implica la Auditoría Superior del Estado, totalmente abierto”, añadió el Diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional, Castro Meléndrez.

”De nuestra parte no negamos que si alguien plantea una investigación puede hacerlo, ustedes mismos, cada uno de ustedes puede hacer la revisión correspondiente si así lo desea, no hay pues irregularidad alguna en las licitaciones realizadas y en la selección de las empresas que han estado cubriendo ahí, para no meterme en polémicas tan sólo cito un caso, cuando esta publicación dice que va tener los mismos costos soslaya que implica la conclusión de la obra, el equipamiento de los tres niveles y entre estos el tema del Archivo Histórico que tiene determinadas particularidades que atender de acuerdo a la disposición legislativa en cuanto a Archivos Históricos se refiere”.

De acuerdo con lo que se publicó el 12 del presente mes en este diario, se informa que el Congreso del Estado licitó trabajos de adecuaciones en oficinas administrativas y Archivo del edificio legislativo, concretamente en el segundo y tercer nivel de dicho inmueble, lo que costará 20.1 millones de pesos, después del Impuesto al Valor Agregado, casi lo mismo que costó su construcción.

También agregó que los ganadores fueron Arturo Hernández Pérez y Mospal Construcciones Sociedad Anónima de Capital Variable, luego de que su propuesta fue la única solvente.

Al respecto a pregunta expresa este miércoles en Mazatlán durante una conferencia de prensa de las diferentes fuerzas políticas para dar a conocer los resultados del segundo año de sesiones de la 64 Legislatura del Congreso del Estado, el presidente de la Jucomo expresó que es errática la información difundida en este diario con relación a este tema.

”Es errática la información del periódico Noroeste y lo digo con toda claridad y respetando la libertad que ellos tienen de disentir y les comparto la siguiente información: en la Legislatura 63, en correspondencia a las disposiciones de la Ley Federal de Archivos Históricos que obliga a todas las instituciones públicas a organizar sus archivos históricos se resuelve construir un edificio para darle cabida al Archivo Histórico del Congreso del Estado y junto a eso un proyecto de construcción que viniese a resolver el problema o las limitaciones de espacios para que tengan el desarrollo normal las distintas dependencias y los propios diputados”, agregó Castro Meléndrez.

”Se proyecta un edificio de cuatro niveles, el primer proyecto fue la construcción de dos plantas que tuvo un costo de alrededor de 45 millones de pesos, de las dos plantas se termina ya con todo, enjarres, pisos, todo eso el primer nivel, el segundo nivel queda en obra negra”.

Luego ya con la 64 Legislatura viene como segundo proyecto de construcción que tuvo un costo de 23 millones de pesos para terminar de construir los dos niveles siguientes que se edifican a nivel de obra negra, que es levantar paredes, techos, entre otros, pero no tiene piso ni enjarre, tampoco equipamiento.

”En este segundo proyecto se equipa el primer nivel del edificio para dar cabida a que sean ocupadas esas oficinas, particularmente lo que tiene que ver con el área de Evaluación que realiza el Congreso del desempeño de la Auditoría Superior del Estado”, precisó.

”Luego viene un tercer proyecto que es el que se licitó ahora en julio para concluir la construcción del edificio, es decir, pisos, enjarres, todo lo que supone dejar terminado un edificio, este proyecto tiene un costo de 21 millones de pesos, no sólo supone ésto sino implica el equipamiento de los tres niveles del edificio y en el equipamiento de esos tres niveles del edificio se concluye el Archivo Histórico que supone un determinado concepto de organización, de tecnología, etcétera, de acuerdo a las disposiciones legales”.

Por ello dijo que es de 89 millones de pesos el costo total de esos tres proyectos y el Congreso del Estado está obligado a lo que dispone la ley que es emitir una licitación pública de carácter nacional convocando a las distintas empresas que consideren reúnen los requisitos y se inscriban.

En la primer convocatoria realizada en la 63 Legislatura para los dos primeros niveles de la obra negra y el equipamiento del primer nivel se registraron 9 empresas, de las cuales resultó una empresa seleccionada.

La segunda licitación también se hizo con todo el requisito de ley, fue publicada y por ende fue abierta a nivel nacional.

”En esta se registran si no mal recuerdo 5 empresas, ahí quedan seleccionadas esas dos que cita el periódico Noroeste que son las que cumplían”, continuó el presidente de la Jucopo.

”Ahora en julio se emite la tercera licitación y ahí está toda la documentación, ustedes la pueden consultar, ustedes la pueden revisar, la licitación es de carácter nacional, solo se registran tres empresas, de esas tres empresas concursan las del año pasado, por supuesto no hubo un límite alguno, una de las empresas por las cuales no se aceptó es que esta no reporta experiencia en la construcción del edificio, solo tenía experiencia en construcción de carreteras, de pavimentos y esas cosas”.

Castro Meléndrez reiteró que se cubrieron los requisitos, es una información pública que se puede consultar en la página electrónica del Congreso del Estado, en Compranet se puede encontrar la información y no hay ninguna irregularidad en la asignación, en la selección de las empresas y en el proceso de licitación.