Niega funcionario de Mazatlán haber participado en evento electoral de Rocha Moya

Luis Terán Tirado, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, negó haber participado, en horario laboral, en un evento político del candidato común Morena-PAS al Gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Yo ni he participado para nada, yo no me meto en casas que están fuera de mis posibilidades... ahora, hay una libertad después de las tres (15:00 horas) de hacer lo que uno quiera, sobre todo si no se va con vehículo oficial ni nada, pero yo no he andado ni en campaña, ni apoyando a cualquier candidato”, declaró.

Aparentemente, Terán Tirado participó en uno de los eventos de campaña de Rocha Moya realizado el pasado 12 de abril en un hotel de la Ciudad a las 08:00 horas, según una fotografía con la que se presentó una denuncia.

Terán Tirado recalcó que no ha estado en ningún evento de Rocha Moya y mucho menos en horario de trabajo.

“Que hagan las investigaciones que quieran, yo no he estado en ningún evento en mi horario de trabajo”, manifestó.