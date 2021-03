‘Ningún título se necesita para saber lo que la ciudadanía quiere’: Alcalde sustituto de Mazatlán

El Alcalde sustituto de Mazatlán, José Manuel Villalobos Jiménez, manifestó que no se necesita ningún título de estudios para saber lo que la ciudadanía quiere y en su caso tiene una larga trayectoria política de gestión, mientras que ante los hechos violentos del domingo dijo que se seguirá trabajando para brindar la seguridad que se merecen los turistas y mazatlecos.

“Ningún título se necesita para saber lo que la ciudadanía quiere, o colonias populares o zona rural, no se necesita ningún título, yo siempre he trabajado en gestorías sociales desde que comenzamos trabajando y siempre con la frente en alto”, añadió en conferencia de prensa poco después del medio día de este lunes con personal de medios de comunicación a pregunta expresa de que tras llegar a dicho cargo se le ha señalado en redes sociales que solamente cursó estudios de primaria.

“No me siento contento, la verdad no puedo negar de dónde vengo, me siento orgulloso de estar aquí, creo que por mi honestidad porque siempre he sido una persona honesta, está mal que yo lo diga, la verdad aquí estamos para servir al pueblo, al municipio y hablamos del puerto, pero principalmente colonias populares, zona rural y apoyando a la gente que más lo necesita”.

También dijo que va a trabajar y está trabajando en su nueva responsabilidad, y en el caso del ahora Alcalde con licencia, Luis Guillermo Benítez Torres, expresó que han platicado y son de la misma línea.

“Llegamos gracias a Dios y gracias a los votos que nos dieron los compañeros regidores y la verdad que no hay ninguna línea de nuestro Alcalde con licencia, únicamente que estamos aquí para servir y seguir la misma línea de trabajo que se ha estado laborando, que nos ha dado la verdad lo mejor, hemos tenido mejores resultados y seguir en la misma línea con la ley en la mano”.

Con relación a los hechos violentos registrados la tarde del domingo en un restaurante del área turística, donde fue privado de la vida un hombre y una mujer resultó herida, pero tras una persecución se logró detener a cuatro hombres sospechosos de esos hechos, dijo que se trató de un hecho muy lamentable.

“La verdad es lamentable, pero le quiero decir que eso no ocurre a la orden del día aquí en esta ciudad y gracias a que estamos trabajando y estoy al pendiente y me tienen informado de todo lo que pasa, a la orden del día, entonces yo a esa hora ya me llegó el reporte de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido y les digo que el Secretario de Seguridad Pública inmediatamente me notificó todo y estamos por el bien de este puerto, es muy lamentable pero el Gobierno Municipal hizo su parte, actuó rápidamente, hizo lo que a él le correspondía, hubo unas detenciones por ahí”, continuó.

También dijo que se seguirá trabajando y se buscará lo mejor que se pueda hacer en materia de seguridad pública para prevenir que ocurran más hechos violentos como los que ocurrieron el domingo.

“Voy a ponerme de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública para ponernos a trabajar por el bien de la ciudadanía, para darle tranquilidad al puerto de Mazatlán, a los ciudadanos mazatlecos y a nuestros visitantes”, continuó Villalobos Jiménez.

Aunque reconoció que ese tipo de hechos afectan la imagen de Mazatlán, se seguirá trabajando con todo para brindarle seguridad a turistas y mazatlecos.

“Tenemos que buscar lo mejor para ellos, para que sientan la mejor tranquilidad que se merecen”, subrayó el Alcalde sustituto.