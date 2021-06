No es problema del faro, sino de las administraciones, dice Cemaz sobre cierre del lugar en Mazatlán

El Consejo Ecológico de Mazatlán reprobó el cierre del Cerro del Crestón como consecuencia del fallecimiento de un turista que decidió subirlo y sufrió un paro cardiorespiratorio, el fin de semana.

Sergio Valle Espinosa, representante de la organización ambientalista, explicó que el problema no es el Cerro del Crestón en sí, si no la falta de conciencia humana por parte del Gobierno de Mazatlán que no ha colocaco una base de emergencias en el lugar, a pesar de la alta demanda de visitantes.

“No es problema del Faro, si no de las administraciones. Creen que cerrándolo ya resolvieron el problema”, dijo.

“Hay mucha gente que sube con sobrepeso, que sube sin agua, y las autoridades no tienen conciencia ecológica y por lo tanto tampoco conciencia humana, se requiere que ahí esté Protección Civil”.

En entrevista, Valle Espinosa propuso que el dinero recaudado de las visitas al puente de cristal sea utilizado para colocar una base de emergencias, que sea Protección Civil quien la opere.

“Que ese dinero se invierta en una base de Protección Civil, es mucho dinero el que entra, que se haga algo con él”, manifestó.

El ecologista recordó que esta no es la primera ocasión en que ocurren percances en las faldas del Cerro del Crestón.

La posición de la coordinación municipal de Protección Civil, que dirige Eloy Ruiz Gastélum, es que no se abrirá el acceso al faro si no existen condiciones adecuadas para los visitantes; hasta este miércoles por la mañana el Cerro del Crestón continúa cerrado.