El acceso a la playa en la avenida Playa Gaviotas, en el lugar denominado Barra al Mar, no es público ni del Ayuntamiento, de hecho fue al Instituto Municipal del Deporte al primero que desalojaron mediante una orden judicial de esa zona, pero se busca que lo reabran al público en general, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“No es público, no es del Municipio, ...Fabiola Verde (directora del Indem) empezó a dialogar con ellos, porque Fabiola se quería quedar ahí con el Indem; te digo fue la primera que sacaron, fue a la primera que le dijeron ‘saca tus cosas’, las gradas, tenía gradas, tenía cosas ahí (le dijeron) porque vamos a cerrar, aquí están las escrituras, llegaron con abogados, llegaron son una orden de desalojo”, continuó.

Precisó que el desalojo se realizó no en la playa sino en un terreno cercano donde estaban las canchas de voleibol, pero dijo que en su caso no ha hablado con las personas que se dicen propietarias del terreno, propietarias también de una empresa inmobiliaria y ver la manera de que dejen libre el acceso a la playa en esa parte de la Zona Dorada.

“Yo no he hablado con él, lo que vamos a buscar es hablar con ellos, ver la manera de cómo mantenemos un acceso ahí, le vamos a hacer la lucha, no puede quedar así porque nos estrangula, nos pega a todos, entonces hay que ver si rescatamos un acceso”, reiteró el Presidente Municipal.

Expresó que se está pidiendo a la delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que ayude con los accesos a la playa pues esa dependencia es la que va diciendo cuáles son los accesos, por eso cuando se reparan accesos se tiene que pedir un montón de permisos y hacer muchos trámites ante esa dependencia.

“Se me hace raro que Semarnat no haya dicho nada sobre el tema, pero ya andamos ahí con Shimizu, anda Rogelio (Olivas, Oficial Mayor del Ayuntamiento), para ver qué se puede hacer con un acceso ahí porque sí debe haber, así en el pasado desaparecieron algunos, eso es lo que me dicen, entonces queremos que no desaparezca ese acceso”, reiteró el Alcalde.

Añadió que se va investigar de dónde proviene esa escritura, ya le encargó ese tema al director de Planeación y al Oficial Mayor del Ayuntamiento para ver cómo obtuvieron esa escritura que dicen que es del 2014, pero se va a verificar.

“Lo vamos a investigar bien y les vamos a dar a conocer de dónde viene ese proceso y lo vamos a pelear el acceso, vamos a buscar cómo pelearlo con Semarnat porque la verdad es algo injusto para la población, para los que utilizan la playa, para los mazatlecos más que para los turistas, para los mazatlecos que acostumbraban a ir a ese lugar, ya escucharon ni siquiera nos permitieron sacar nuestras cosas, con una orden judicial, así de abusivos se han comportado”, expresó el Alcalde sobre la empresa Daimon, del que solamente dijo que está al frente una persona identificada como Pano.

“Pues también igual ellos tienen otros temas de permisos en la ciudad y tienen otras cosas y vamos a revisarles con lupa también, así como han sido estrictos también nosotros les vamos a buscar por ahí”.

Ante versiones de que también se quiere construir un restaurante en la Playa Pinitos, dijo no saber si tenga permiso de Semarnat, pero la Comuna no dará ningún permiso para ello.

“No sé si tenga permiso de Semarnat, no tiene permiso de construcción nuestra, nosotros no le vamos a dar permiso de construcción a ninguna papala aunque traiga el de Semarnat, donde haya construcción lo que sea concreto, lo que sea, no vamos a permitir por eso tenemos algunas paradas, sin embargo, Semarnat de pronto dan permisos o algunos los hacen valer, son muy viejos como ese es viejo, creo que del 2019, 2018, lo revivieron hasta ahora, entonces Semarnat tiene que aplicarse más en ese tema, nosotros no estamos dando permiso”.