MAZATLÁN._ En el Frente Amplio por México existe apertura no solamente a fuerzas políticas nacionales, sino locales en los estados, reiteró la presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Paola Gárate.

Aclaró que en el Frente Amplio por México ningún partido ha definido quién será el candidato a la Alcaldía de Mazatlán, pues hay una ruta nacional.

”Nosotros hemos dicho desde un momento la apertura no solo a fuerzas políticas nacionales como MC (Movimiento Ciudadano) que hemos insistido y lo seguiremos haciendo para que no se preste a ser esquirol de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y tome la importante decisión histórica de sumarse al Frente Amplio”, añadió Paola Gárate en entrevista a pregunta expresa sobre si se busca alianza del Partido Sinaloense que encabeza el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

”Y así lo haremos con todas las demás fuerzas políticas, inclusive partidos que han sido aliados del poder que también van a reflexionar y van a ver que no va continuar allá también pueden estar revalorando venirse al Frente Amplio y así en lo local y así con actores de la sociedad civil, con agrupaciones que enarbolan causas, con grupos de empresarios, cámaras y demás”.

Agregó que la destrucción que Morena tiene en el País requiere a todos en el Frente Amplio por México integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como organismos de la sociedad civil, para llevar a la Presidencia de la República a la Senadora de la República, Xóchitl Gálvez.

”La destrucción que Morena tiene en el País nos requiere a todos, la demostración de lo que ha sido capaz el aspirante a dictador (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) de hacer por mantener el poder no es menor y siempre haciendo trampa, siempre sin respetar la ley y los resultados cuando no le favorecen, eso es muy importante que se pondere, no saben perder y hacen uso inclusive de poderes fácticos para ello”, subrayó la dirigente estatal del PRI.

”Ante eso es solamente la unión de absolutamente todos los que queramos frenar esa destrucción, esos agravios que ellos cometen”.

No se ha definido el candidato a la Alcaldía de Mazatlán

”Nosotros como Frente nos distinguimos por respetar la ley y en ese respeto a la ley es el respeto también a los tiempos electorales, entonces hoy hay diversos esfuerzos, expresiones legítimas y las van a seguir habiendo conforme avancen los días, pero formalmente pues no existe tal (dedazo para algún aspirante)”, precisó Paola Gárate ante denuncia pública del ex Diputado local Armando Zamora Canizález de que el PAN presuntamente ya definió por “dedazo” que el candidato a la Presidencia Municipal será el ex Secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López.

“Les habremos de informar cuando tengamos la precisión de tiempos que de entrada les comento, les adelanto que vamos a apegarnos a lo que marcan nuestras leyes y nuestra Constitución, previo a eso habremos de tener diálogos, diversos acuerdos en los cuales estableceremos los mecanismos para generarlo ya, pero será oficializado y comunicado por las vías conducentes”.

Reiteró que en un Frente Amplio donde no solamente un partido es el que determina algo es imposible que suceda eso del “dedazo”.

”En un Frente Amplio donde no solamente un partido es quien determina algo es imposible que suceda eso, hay simpatías, hay avales, hay cuadros en todos lados, en todos los partidos, inclusive en la sociedad civil que ellos también tienen oportunidad de participar y de ser abanderados del Frente Amplio por México”, reiteró la dirigente del PRI en Sinaloa.

Aquí hay un PRI vivo: Paola Gárate

También manifestó a pregunta expresa que se contempla remodelar no solamente el edificio del Comité Directivo Municipal del PRI en Mazatlán, sino a todo el priismo.

”Vamos a remodelar, vas a ver vida en todo el priismo, ha sucedido así en el estado, te repito, dos años de completo desvío, abandono en un sometimiento que estaba el partido es el reflejo de lo que hoy ves, pero también ves una nueva vida, una nueva cara en todos”, recalcó.

”Aquí hay un PRI vivo, con lideresas, con líderes que no han dejado de trabajar permanentemente en las colonias, en las comunidades con la gente y así lo vas a seguir viendo con más personas todavía sumadas”.