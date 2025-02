No ha fallado operativo de seguridad pese a asesinatos en Mazatlán: SSPM

MAZATLÁN._ A pesar de que continúan registrándose asesinatos de personas en Mazatlán, el Secretario de Seguridad Pública Municipal dice que no ha fallado el operativo de seguridad y hay una disminución del 39 por ciento en todos los delitos en los últimos 21 días, incluyendo los homicidios dolosos.

“En este caso no (no ha fallado el operativo) porque estoy hablando de un descenso, estoy hablando de datos importantes que también es bueno comentarlo, no sólo lo malo hay que comentarlo sino también las cosas buenas porque es un trabajo que realizan los elementos de manera diaria”, añadió Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Agregó que en los últimos 14 días o las dos semanas más recientes se tiene una disminución del 19 por ciento en todos los delitos en general en este municipio como robo de motocicletas y de vehículos, homicidios dolosos, robos a comercio, lesiones dolosas, daños dolosos, abuso de confianza, robo al transporte público y a instituciones educativas, extorsión, entre otros.

También dijo que en el ataque a balazos que ocurrió la tarde del domingo contra personas que se encontraban a bordo de una camioneta en un establecimiento de la carretera Internacional al norte, los primeros respondientes fueron policías preventivos de la corporación a su cargo, pero no se logró detener a los responsables.

Recordó en esos hechos fue privado de la vida un hombre, una persona del sexo femenino resultó con heridas de bala y una menor de edad resultó herida al parecer por esquirla de bala, pero se encuentra estable.

Expresó que es personal de la Fiscalía General del Estado quien realiza las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos y en busca de los responsables.

También dio a conocer que ya se implementó la primera fase del Operativo de Seguridad del Carnaval y la segunda será en los días de las fiestas, que se realizarán del 27 de febrero al 4 de marzo, y en él participarán cerca de 3 mil elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno.

Además manifestó que recientemente policías municipales tuvieron que utilizar una tabla que encontraron para someter a un hombre que los atacaba con un cuchillo y así no utilizar otro tipo de fuerza, pero si hay algo que se deba investigar se va hacer.