MAZATLÁN._ Tras el reporte de Protección Civil no se vio necesario suspender clases este jueves en Mazatlán porque esto no representaba algún peligro en el traslado a las escuelas, dijo la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa.

Graciela Domínguez Nava precisó que estas decisiones son tomadas a partir de los reportes de Protección Civil y del estado del tiempo.

“El tema de la suspensión de clases vinculado con las lluvias tiene que ver, primeramente, la prevención en los traslados a las escuelas; eso es lo que nos lleva a tomar decisiones, una vez que Protección Civil nos ofrece la información de cómo va a estar el estado del tiempo”, comentó la Secretaria.

Asimismo, señaló que las lluvias en Mazatlán se presentaron por la noche y no durante el día, y el pronóstico del tiempo ofrecido por Protección Civil indicaba que en el transcurso no iba a ver lluvias.

“Que dejó afectaciones las lluvias de la noche, sí, entonces ahí no procede tanto suspender, sino que ahí serán los directores de las escuelas, si sus escuelas sufrieron algún daño, producto de las fuertes lluvias que hubo, de vientos, entonces el director tiene que tomar una decisión, comunicarles a su colectivo escolar, a los padres de familia, que ellos ahí van suspender clases”, dijo Domínguez Nava.

Dio a conocer que SEPyC realiza una suspensión general de actividades escolares cuando existe un pronóstico de lluvias fuertes y que puede poner en riesgo en los horarios de traslado hacia los planteles educativos y si existe un pronóstico de lluvias durante todo el día, en los horarios de traslado.

“En este caso no llovió durante la mañana, entonces el pronóstico que nos dio Protección Civil indicaba que no había necesidad, no había riesgo, sin embargo entendemos que aquí en Mazatlán, pero también entendemos que no en todas las zonas, pues pudo haber problemas en las escuelas, pero insisto, no en todas las zonas, entonces no es correcto hacer una suspensión generalizada”, añadió.