MAZATLÁN._ No se han incrementado las desapariciones de personas en el sur de Sinaloa, en abril se registraron 9 y en lo que va del año se lleva un caso denunciado, manifestó el Vicefiscal en la zona sur del estado, Jesús Armando Serrano Castello.

“No lo tenemos como tal (que se esté presentando un incremento), nosotros como institución partimos del reflejo de las denuncias, que se reporten las denuncias y no tenemos ese dato así como tal, en este mes llevamos una denuncia, en lo que va del año no exactamente, pero sí pudiera decir que no es un dato que esté reportado como alarmante”, continuó Serrano Castello.

Agregó no tener la cifra a la mano de cuántas denuncias por desaparición de personas en lo que va del presente año en la zona sur de la entidad, y en abril según los datos con que cuenta son 9 casos.

“Según mis datos son 9 casos dentro de los cuales algunos fueron localizados”, añadió tras la salir de la reunión privada de la Mesa por la Paz que se realiza cada viernes en la Sala de Cabildo de Mazatlán.

Expresó que los acuerdos que se toman en ese tipo de reuniones son privados, pero indudablemente tienen que ver con el fortalecimiento de las líneas de trabajo, de coordinación entre todos.

El pasado fin semana el ex presidente de las comisiones Estatal de los Derechos Humanos y de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, manifestó que en el sur del estado van en aumento los casos de desapariciones de personas, mientras que en otros lugares como Culiacán y El Fuerte se mantienen las cifras.

El Vicefiscal Regional de Justicia también dijo que el personal de dicha institución ha estado muy atento al acercamiento con los familiares de las víctimas, la apertura de los datos de la carpeta se da con los familiares en un contexto de respeto a los derechos que tienen como víctimas, el cual está garantizado en la medida en que se les informa qué tipo de actos de investigación se van desarrollando y eso está tutelado en todo el marco normativo aplicable.