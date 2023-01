MAZATLÁN._ Actualmente no hay alerta de seguridad porque ha disminuido bastante el robo de vehículos en las carreteras que conducen a Mazatlán, pero se recomienda viajar preferentemente de día, reiteró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Como yo lo he dicho en su momento cuando ha habido alerta yo lo he dicho: hay alerta, viajen de día, no viajen de noche, yo lo he dicho, pero en este momento no puedo decir eso porque se ha disminuido bastante ese tema y se ha reforzado mucho, hay mucha vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Nacional en esos tramos conflictivos que se tenían, sobre todo la Mazatlán-Durango en donde ya se tiene una vigilancia estrecha ahí”, expresó González Zataráin en entrevista.

“Nos han informado que es un paso seguro en este momento, entonces van a permanecer esos puntos de revisión más allá del Carnaval”.

Ante el llamado que hicieron legisladores del Congreso del Estado de Durango para que los ciudadanos de esa entidad tomen precauciones al viajar a Mazatlán, el Presidente Municipal expresó que quizá los diputados de esa entidad tomaron en cuenta lo que había sucedido a raíz del robo e incendios de vehículos en Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán el pasado 5 del mes en curso en el municipio de Culiacán.

“Quizás ellos tomando en cuenta lo que había sucedido anteriormente, los hechos anteriores, pero si ustedes revisan y ustedes buscan los hechos recientes (han disminuido bastante los robos de vehículos)”.

Reiteró que sí hay garantías de seguridad para que los usuarios puedan viajar por la carretera Mazatlán-Durango, pero siempre de noche va ser riesgoso y no nada más en esa carretera.

“Claro que sí (hay garantías de seguridad), insistiendo, siempre de noche va ser riesgoso y no nada más en estos tramos, en cualquier parte del país, pero insistiendo que tratemos de hacerlo en el día, no hay ninguna, y son seguras, hay vigilancia suficiente”.

También dijo que el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya ha venido haciendo la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno y así lo ha anunciado, para reforzar la seguridad en las carreteras de la entidad.

“Ellos traen esos mecanismos de convenios, de acuerdo y hay un seguimiento ahí”, expresó González Zataráin.

En tanto que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó que hay una considerable disminución de robo de vehículos con relación a lo que sucedió el pasado 5 del presente mes en la entidad.

“Tomando en consideración los hechos y los reportes, los eventos que se suscitaron hay una disminución, es considerable la disminución de lo que se presentó el 5 con ese caso fortuito, en las reuniones también se llevaron como es costumbre la coordinación estrecha con autoridades, cualquier apoyo que necesite la Guardia Nacional por caso de ser carreteras federales nosotros de inmediato las vamos a atender”, continuó Barrón Valdez.

“En el caso del Carnaval, toda esa cuestión es algo que se va reforzar, va haber una gran cantidad de elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como la del Estado, va haber Guardia Nacional, son diarias las mesas de coordinación pare efecto de que se sienta esa tranquilidad y como decía el Alcalde, no tenemos que ser hasta cierto punto alarmistas porque se está trabajando en eso”.

Reiteró que el robo de vehículos en carreteras es un tema que se tiene que atender, pero se está analizando y se está atendiendo.