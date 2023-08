Aún no hay condiciones de seguridad para que las familias desplazadas por la confrontación entre grupos delictivos en la zona serrana del municipio de Sinaloa de Leyva regresen a sus comunidades, aunque la seguridad ya ha mejorado, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

”Tengo un grupo de desplazados ahorita de la sierra de Sinaloa porque hay allá confrontaciones arriba, y qué hago yo, me voy allá, allá estuve ya con ellos, voy, los veo y los atiendo y los voy a llevar a algún lugar que por alguna razón, una vez que tengamos garantía”, reiteró.

”Yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, porque finalmente no me gusta que en los medios de comunicación agarren partido y empiecen a solo divulgar con amarillismo las cosas”, continuó.

Con relación a los poco más de 180 puntos colapsados de la red de colectores de drenaje en Mazatlán, cuya reparación cuesta más de 600 millones de pesos de acuerdo con el Gobierno Municipal, el Gobernador expresó que se esperará a que se lo planteen directamente para ver cuánto cuesta la rehabilitación.