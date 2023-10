MAZATLÁN._ Hasta el momento no hay designado algún candidato o candidata del frente Amplio por México a la Alcaldía de Mazatlán, por lo que ninguno o ninguna puede ostentar que tiene la candidatura en la bolsa, manifestó el aspirante a esa candidatura, Armando Zamora Canizález.

“Absolutamente, tajantemente, entre los cuatro que estuvimos estamos conscientes de que en este momento no hay ningún candidato ni candidata por el Frente Amplio aquí en Mazatlán, ninguna, ninguno puede ostentar que tiene la candidatura en la bolsa, absolutamente no”, agregó Zamora Canizález en entrevista este sábado.

“Aquí lo que trata es que el Frente Amplio tendrá que fijar el procedimiento y el procedimiento ahí está abierto para que participe gente con partido y gente que no tenemos partido, entonces hasta ahorita yo en lo particular que no tengo ningún partido estoy observando que se va caminando de manera correcta, me refiero a que en ningún momento nos han negado nuestra aspiración de participar”.

Zamora Canizález dio a conocer que se hizo una convocatoria a quienes de una manera u otra han manifestado la intención de participar en este proceso en busca de la candidatura a la Alcaldía de Mazatlán por el Frente Amplio por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como de organizaciones ciudadanas.

Precisó que el dato que se tiene es que son siete personas a las que se invitaron a la reunión en un conocido restaurante ubicado en el Fraccionamiento Alameda, en este puerto, que son Maribel Chollet, Aarón Flores Estrada, Martín Pérez Torres, Juan Alfonso Mejía López, Guillermo Romero Rodríguez, Roberto González y el propio Zamora Canizález.

“Nada más que los únicos que venimos a esta reunión el día de hoy fue Maribel Chollet, Roberto González, Aarón Flores y un servidor, el motivo de la reunión fue simplemente para nosotros reiterar nuestro apoyo irrestricto a la candidata (coordinadora del Frente Amplio por México) a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, ese fue el primer punto”, continuó el entrevistado tras la reunión de este fin de semana.

“El segundo punto fue que nosotros los que estuvimos presentes estamos de acuerdo en que el Frente Amplio por México, que tendrá que aterrizar en Sinaloa los próximos días como Frente Amplio por Sinaloa y después Frente Amplio por Mazatlán, nosotros ya suscribimos de manera muy unidos los que estuvimos presentes de que aceptaremos las reglas que fije dicho Frente”.

También se acordó que en el momento que se hagan las encuestas y las valorizaciones por parte de los tres partidos en mención, en conjunto con la sociedad civil, serán respetuosos del resultado para apoyar a la mujer o al hombre que quieren todos los participantes.

“Hasta ahorita nada más somos siete (los aspirantes), estamos conscientes los cuatro que venimos que aparte de los siete es posible que otros actores políticos, hombres y mujeres, van ellos también a manifestar su interés y nosotros decimos pues adelante, que bueno, que se sume quien tenga interés de participar”, expresó.

“Pero sí estamos también nosotros esperando que realmente se cumpla la palabra de que el proceso sea con piso parejo, el hecho de tomarse fotos con dirigentes nacionales, estatales o con la misma candidata no representa para nosotros los que estuvimos en la reunión ningún signo de que ya está x ó y persona (designado como el próximo candidato a la Alcaldía de Mazatlán) absolutamente”.

Reiteró que todos andan en búsqueda de presentar la mejor alternativa para el pueblo de Mazatlán y será la sociedad civil junto con los partidos los que habrán de definir por qué hombre o mujer se deciden y eso es lo que impulsa a los participantes presentes en el encuentro.

“Si yo viera por ejemplo de que los tres partidos se aferran a que necesariamente sean los militantes de esos tres partidos pues obviamente yo como sociedad civil yo me safo de ese proceso, pero hasta ahorita yo estoy viendo que existe la apertura del Frente Amplio de esos tres partidos y la puerta abierta para que podamos participar”, recalcó el ex Diputado local Zamora Canizález.

“Los cuatro que estuvimos estamos totalmente de acuerdo en seguir convocándonos a ese tipo de reuniones, por qué creemos que esto es importante, porque como este proceso es inédito, en la base ciudadana que son las colonias populares, las sindicaturas y comisarías la gente anda enredada, anda mal informada”.

Expresó que casi todos los que andan buscando la candidatura han visitado todos a los mismos dirigentes, por ello esos líderes se sienten como confusos, no captan todavía qué es lo que realmente va a suceder, por eso es importante este tipo de reuniones para dar un mensaje de unidad y de exactamente lo que se va hacer como Frente Amplio y no verse como en la casa de enfrente que es el Movimiento de Regeneración Nacional que trae in desbarajuste, un enredo por apetitos personales.

“Yo desde el primer momento que Xóchitl Gálvez manifestó su interés de participar desde ese momento yo me sumé abiertamente, lo hice en el marco de una reunión que tuvimos con los diputados locales y lo hice en una reunión con colonias populares”, continuó.

“Yo estoy apoyando al 100 por ciento en todo lo que yo pueda a Xóchitl Gálvez y creo que finalmente el punto nodal y clave es de que tenemos que apuntalarla a ella en primer lugar y dejar nuestros intereses particulares en segundo lugar”.

Además, dijo que la información que se tiene es que posiblemente el próximo martes vendrán a Mazatlán los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD para reunirse con los integrantes de los comités municipales para ir ordenando y canalizando las reglas que se darán a conocer en su momento.

También informó que el próximo sábado el doctor Joseph Mercado, máster en Inteligencia Artificial de la Universidad de Harvard, donde ha sido maestro por 16 años, además Doctor en Ciencias de Desarrollo Humano por la Universidad de Barcelona impartirá la conferencia “La Nueva Estrategia de las Asociaciones Civiles a Nivel Mundial” con la versión de Harvard.

El evento se realizará en el Hotel Olas Altas Inn, a las 8:30 horas en un desayuno, dio a conocer.

Más tarde, Juan Alfonso Mejía López, en un mensaje en sus redes sociales, manifestó que decidió no acudir a la reunión convocada para este sábado para darle claridad a la ciudadanía, a los militantes, a sus partidos y a sus dirigencias.

“La elección a la que vamos es un asunto de identidad y de valores. Existen diferencias, sanas diferencias entre nosotros”, expresó en su mensaje.

“Yo tengo una ‘causa’, no intereses. aspiro a reconciliar a l@s mazatlec@ con la política. Mi condición es común a la mayoría de la gente, mi ciudad, no cuestiones personalísimas. No vivo ‘de’ ni ‘para’ la política; no represento ni tengo negocios en mi haber. No creo en la política del ‘correcaminos’, donde el ‘coyote’ hace como que quiere agarrarlo y el otro ‘hace’ como que se deja agarrar, mientras tanto TODO sigue igual. ¡NO! “.

“¡Creo que el coyote puede atrapar al correcaminos #MazatlanMereceMaz”, añadió.

Se buscó una entrevista con Mejía López, pero manifestó que posteriormente él se comunicaba.