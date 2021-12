$!No hay ninguna solicitud de uso de suelo para construir un Costco en Mazatlán: Planeación

“Referente al Costco, hasta ahorita no hay ninguna solicitud en la Dirección de Desarrollo Urbano , no se ha tramitado ni un uso de suelo, que es lo primero, mientras no exista una solicitud, es solamente un bosquejo”, expresó Estavillo Kelly.

No hay ninguna solicitud de uso de suelo para la construcción de un Costco en Mazatlán , señaló Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.

“Qué bueno, sería bueno para la ciudad que venga una tienda más como esa, una tienda importante, pero hasta ahorita no hay nada, ni el anteproyecto, nada, le menciono, el primer paso para hacer un desarrollo es solicitar un uso de suelo, se menciona, he visto en las redes que dicen que es en la plaza de todos, pues tampoco hay una solicitud para la demolición de la Plaza de Toros, no hay nada”, añadió.

El director de Planeación y Desarrollo Urbano manifestó que siempre se ha hablado de proyectos para Mazatlán que finalmente nunca llegan, como lo fue la construcción de un parque de diversiones.

“De igual manera, alguna vez se habló de un Six Flags, y nunca llegó ese Six Flags a la Dirección de Desarrollo Urbano, para mí eso son especulaciones, especulaciones buenas, ojalá se diera, pero ahorita no hay nada”, expresó.