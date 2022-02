No hay permiso para la Feria del Carnaval de Mazatlán 2022: Oficialía Mayor

No hay permiso para que se realice la Feria del Carnaval de Mazatlán 2022, por lo tanto no debe promoverse esa actividad, dijo la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez.

“No hay permiso para la Feria del Carnaval, no se han acercado, todavía no tenemos los permisos para la Feria del Carnaval debido a que no tenemos fecha del Carnaval”, expresó Velarde Narváez en entrevista la mañana de este miércoles.

“No tenemos todavía trámites aquí para ferias del Carnaval, para poder hacer una promoción verdadera deberíamos de contar con los permisos de los niveles de gobierno pertinentes”.

En redes sociales circula una promoción de que presuntamente la Feria del Carnaval será del 14 de febrero al 1 de marzo, pero la Oficial Mayor del Ayuntamiento reiteró que nadie ha acudido a tramitar algún permiso para que se realice dicho evento y no se ha dado ningún permiso para ello, por lo que tampoco se debe promover el mismo.

En años anteriores, cuando se realiza el Carnaval, la feria generalmente se hace en el área de estacionamiento ubicado a un costado de conocido centro comercial en el Fraccionamiento Alameda.

Velarde Narváez también dijo que no hay ahorita permisos para conciertos artísticos en el municipio de Mazatlán y tampoco se han solicitado.

“En ocasiones cometen algunos empresarios el error de mandar los flyers publicitarios para ver si les va pegar el evento, no sé con qué intención lo hagan, pero es una manera incorrecta de hacerlo debido a que para poder llevar a cabo un evento debes de contar con permisos sino de plano tu evento no se va hacer y aquí no tenemos ni papeles todavía para algún evento ni tipos de conciertos”, continuó Velarde Narváez.

Informó que en enero no se otorgaron permisos para conciertos musicales y por la pandemia del Covid-19 actualmente se está únicamente con el 60 por ciento de aforo permitido en todos los establecimientos y ahorita los empresarios están siendo muy conscientes por las fechas y no se están entregando permisos.

También dio a conocer que para poner publicidad se requiere de un permiso y en caso de que no lo tengan se retira el anuncio, hay un operativo de personal de Oficialía Mayor para hacer retiro de los flyers y toda la publicidad que haya sin permiso.

Además, expresó que este pasado fin de semana largo nada más se aplicaron dos multas en todo Mazatlán por no tener líquido en el tapete sanitizante.

“El día viernes, avecinándonos al puente que venía, a través de nuestro Secretario de Desarrollo Económico hablamos a las cámaras (de diferentes giros) y les pedimos de favor el reforzar las medidas de Covid-19 por el puente que se avecinaba y sabemos que Mazatlán realmente está lleno de lunes a domingo, entonces quisimos prevenirnos y el día viernes, pero con más intensidad el sábado, que era el día más fuerte, iniciamos los operativos”, continuó Velarde Narváez.

“Y fue muy, muy sorprendente, tuvimos unas multas nada comparadas a las anteriores semanas aún cuando fue puente, y las únicas multas fue por el tema del líquido en el tapete, dos multas nada más tuvimos en el finde semana y fue un operativo de once de la noche a tres y feria de la mañana, entonces los empresarios están cumpliendo bien, la ciudadanía está cumpliendo bien con sus cubrebocas y con sus filtros de entrada, estamos muy contentos de la colaboración que se está haciendo”.