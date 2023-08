El Ayuntamiento no tiene reservas territoriales para donar un predio en el casco urbano de la ciudad para que se construya un nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Yo se los dije, no los estoy entreteniendo, yo se los dije desde un inicio: no tenemos reservas y las reservas que pudiera haber en todo caso son fuera de la ciudad, no les interesa fuera de la ciudad, a las orillas, les interesa más que esté dentro del casco urbano, imposible 5 hectáreas dentro del casco urbano”, añadió González Zataráin en entrevista.

“Sí hay, pero te las van a vender a precio de oro, obviamente es algo que el Municipio no puede aportar”.

Recalcó que como Municipio interesa mucho la salud, pero en el caso del IMSS es una institución federal y la Comuna no tiene por qué cargar con los temas de las demás instituciones.

“A ver, es una institución federal, no tenemos porque cargar nosotros con el tema de las demás instituciones, es como si me dicen si no hay un terreno para el Issste no puede crecer, pues imagínate que nosotros nos pusiéramos a dar terrenos a cada institución, quisiéramos hacerlo, por qué no, si los tuviéramos no se los negaríamos”, reiteró.

“El asunto es que hay que hablar con claridad, si nos están viendo cómo estamos contra la pared con tantas demandas, con rentas de terrenos que no tenemos, entonces de dónde les vamos a dar, quisiéramos darles, sí nos interesaría que se establezca, tenemos un gran interés en que se venga el Seguro Social, pero además quiero decirles que no hay nada de cierto, hay una plática en el tema de que pudiera haber una inversión (para un nuevo Hospital del IMSS en Mazatlán), no hay nada así presupuestado, ejecutado para Mazatlán”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Fernando Valdez Solano, ha manifestado públicamente que si no se consigue el terreno de 5 hectáreas se corre el riesgo de que los recursos para la construcción de un nuevo Hospital del IMSS en Mazatlán se vaya a otras ciudades.

“A mí me decían incluso cuando tuvieron la plática: si se tiene el terreno pudiéramos el próximo año estar, o sea el próximo año estar en condiciones de establecer una construcción, no este año, entonces hay que seguir buscando opciones, me dicen que no tenemos opciones, ya les dimos muchas, pero todas son privadas, dicen cómpralas tú, no pues cómo”, reiteró el Presidente Municipal.

“Es bien intencionado Fernando y le busca, pero pues no podemos seguir una agenda al gusto de ellos, por ejemplo, el carril preferencial pues no pusieron un solo peso, ahí tuvieron que meterle los de la Alianza (de Camiones Urbanos), nosotros pusimos la mano de obra, pero para decir falta esto, falta lo otro pues todos lo sabemos qué nos hace falta”.