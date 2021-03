No hay vacunas, responde director del Hospital General de Mazatlán a doctores que protestan

El personal médico de internos y residentes sí están contemplados para la vacunación, como todo el personal del nosocomio, pero en estos momentos no hay vacunas contra el Covid-19, dijo el director del Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal” de Mazatlán, Héctor Carreón Tiscareño.

“Me estoy enterando, vengo llegando y me estoy enterando, no sabíamos que se iban a manifestar, que se iban a agrupar, que iban a solicitar por esta vía o esta forma de protesta o de manifestación y me estoy enterando ahorita”, añadió Carrión Tiscareño ayer por la mañana en entrevista con personal de medios de comunicación.

-¿Qué respuesta les va a dar?, se le cuestionó.

“Que no tengo (vacunas), esa es la respuesta, se gestiona todos los días, este es un problema nacional, mundial, no es un problema de Mazatlán, no es un problema del Hospital General de Mazatlán y si ustedes se percatan se dan cuenta que esto es en todos lados, es exactamente lo mismo, llegan, no llegan, ahorita se supone que estamos esperando medio millón de vacunas en el transcurso de la mañana (de ayer) a la Ciudad de México, de ese medio millón cuántos van a ser distribuidos hacia los diferentes lugares de la República no lo sé, cuánto nos van a tocar en Sinaloa tampoco lo sé”, continuó el director del nuevo hospital.

Precisó que en dicho nosocomio se tiene aproximadamente el 50 por ciento del personal vacunado.

“Pero de ese 50 por ciento no están todos con la segunda dosis, solamente tenemos 273 de primera y segunda dosis, otros 200 serían aproximadamente con una sola dosis y más de 400 no tienen dosis, ninguna”, informó.

Añadió que hablaría con los médicos internos y residentes que la mañana de este lunes realizaron una manifestación para exigir la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para decirles que no tiene tal vacuna.

“Claro, yo estoy en la mejor disposición de hablar toda la vida, todo el tiempo y decirles que no la tengo (la vacuna), si yo la tuviera en una bodega yo con mucho gusto se les proporcionaría, el doctor Jefe de Enseñanza (Adolfo Gutiérrez) es el primer preocupado en que su personal, sus becarios estén vacunados y obviamente a mí también, son muchachos que tienen poca experiencia, que se vienen a preparar, vienen a terminar su año de internado y me urge, me interesa que estén vacunados, sin embargo, les repito, también tengo todavía mucho personal que no se ha vacunado, de personal de base”.

Reiteró que a los médicos internos y residentes no se les ha dicho para cuándo se les aplicará la vacuna porque no la tiene y si les da una fecha y no le llega la vacuna le queman el hospital.

“Por supuesto (están contemplados para que se les aplique esta vacuna), todo el mundo, el 100 por ciento de personal que trabaja de base, becario, de intendencia, de todo el mundo está contemplado, considerado, en el hospital todo, todos”, continuó.

“Vigilancia no se ha vacunado, intendencia no están todos vacunados, becarios no están vacunados, entonces tengo 473 faltantes incluyendo a todo este personal, a todas las figuras que les acabo de mencionar, la plantilla del hospital es de 700 y tantos, como ha sido cambiante ahora con los vulnerables y gente que se ha ido pidiendo su jubilación anticipada porque ya no quieren regresar, hay mucha gente, entonces se está actualizando constantemente la plantilla”, subrayó.

Dijo que secretarias no están vacunadas y en su caso tenía la orden de que al término de la vacunación del primer día tenía que estar vacunado él.

También expresó que al hablar con los manifestantes les pediría que regresen a sus labores porque hay mucho trabajo que hacer en beneficio de la población.

Al conocer la respuesta del director de que no hay vacunas contra el Covid-19 para aplicárselas, los manifestantes decidieron continuar con su protesta todo el día, la cual comenzaron a las 7:00 horas.

Precisaron que son 94 médicos internos y 50 residentes quienes exigen se les aplique dicha vacuna porque están expuestos al contagio ya que atienen a pacientes que van por otras enfermedades pero que pueden estar contagiados de coronavirus o ser asintomáticos.

Tras un ofrecimiento cerca de las 13:00 horas de que los médicos internos y residentes, así como personal de laboratorio que no estuviera de guardia se trasladaran ayer mismo a Los Mochis para ser vacunados, a esa hora retiraron la manifestación pacífica.

Fue cerca de las 15:00 horas cuando unas 100 personas, entre médicos internos y residentes, así como personal de laboratorio, entre otros, partieron en tres autobuses rumbo a la citada ciudad del norte de Sinaloa para ser vacunados y se contempla que quienes estaban de guardia ayer, viajen hoy también a Los Mochis para ser vacunados, dijo el médico interno Jorge Martín Vieyra Rodríguez ante este diario.