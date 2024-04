“Hicieron el registro y nos invitaron a la conferencia del día de ayer en la conferencia checaron a Alicia, nos dieron el boleto y tan tan y para lo de mañana pues preguntamos si todavía no tenían nada, dijimos ‘bueno nos van a mandar un correo, nos van a dar algo el entrada, va a tener un checklist’. No sabemos”, precisó el astrofotógrafo Alfredo Martínez Robles.

“Aparentemente va a haber acceso al público, pero hay una zona dentro del parque que sí es exclusiva para telescopios y fotógrafos, ayer yo estuve aquí, pregunté y me dijeron sabemos que va a haber algo el lunes pero no sabemos bien qué, entonces no supieron decirme y la persona que me mandó el correo, a mí me dijo todavía no sabemos nada”, mencionó.

Al término del recorrido se solicitó información a un elemento de seguridad del parque, el cual mencionó que el lugar que se designará de manera exclusiva es la explanada junto al lago, mientras que el resto estará abierto al público de manera gratuita, además agregó que el horario de apertura del parque será a las 7:00 horas.