$!No hubo Semana de la Moto, pero ‘bikers’ y sus familias llenan Mazatlán este fin de semana

Aunque en esta ocasión el Ayuntamiento no otorgó permiso por la pandemia del Covid-19 para la Semana de la Moto, que antes de la presencia del coronavirus se realizaba durante la Semana de Pascua, la llegada de decenas de motociclistas y sus familias incrementó la afluencia de turistas y bañistas en Mazatlán en los últimos días.

“Hemos estado viendo que desde el día de ayer (viernes) empezaron a arribar bastantes personas en motos, mucho motociclista, entonces algunos no nada más vienen a pasearse en moto sino que se traen a toda la familia y ya hospedados en hoteles ya se nos incrementa el turismo, la mayoría son nacionales y aquí andan ahorita, sí hay bastante gente en las playas”, añadió el personal de instituciones participantes en el Operativo de Bioseguridad Nueva Normalidad Semana Santa 2021.

La tarde del sábado en algunas zonas se presentan corrientes porque está bajando la marea, y en las zonas que siempre han sido consideradas de riesgo el jueves y viernes se presentaron rescates de personas en riesgo de ahogarse debido a que la gente llega, baja e inmediatamente se quiere introducir al mar y es una zona que ahorita está con desniveles.

Por ello en la zona de playa del Hotel Don Pelayo a la Universidad Autónoma de Occidente este fin de semana no se está permitiendo a que la gente ingrese al mar en esa zona.

Ante esa situación se recomendó a las personas no introducirse al mar en donde se tenga bandera roja ya que es una zona que se marca como de alto riesgo.

”Y no introducirse al mar con vestimenta que no sea la adecuada porque hemos detectado a mucha gente, sobre todo a los motociclistas que han estado entrando o queriendo ingresar al mar con pantalones de mezclilla y camisas muy pesadas, entonces los invitamos a abstenerse a no introducirse al mar de esa forma y los invitamos a que vayan y se compren un short para poderlos dejar ingresar al mar”. recalcó el personal consultado.

También recomendó a las personas no introducirse al mar en estado de ebriedad, ya que mucha gente viene a ingerir cervezas, por lo que si está ingiriendo bebidas alcohólicas puede permanecer nada más en la playa, no meterse al agua.

”Y si lo vemos que está muy renuente le hablamos al operativo para que se proceda, para que no vaya a ocasionar una desgracia y los estamos invitando a no introducirse al mar en estado de ebriedad”, reiteró el personal consultado.

Por el incremento de turismo este fin de semana también se presentó congestionamiento vehicular en varios tramos del paseo turístico y en algunas avenidas de la ciudad.

BANDERINES

Verde: Área tranquila, apta para nadar

Amarillo: Precaución

Blanca: Presencia de “quemadores” o “aguamalas”

Rojo: Peligro