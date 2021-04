No le ha ido nada bien al sector agropecuario y pesquero en Sinaloa: Cuén Ojeda

Al sector agropecuario y pesquero no le ha ido nada bien en Sinaloa y mientras que en el país mueren 9 de cada 100 infectados por Covid-19, en esta entidad debido a la ineficiencia y a la corrupción mueren 16 de cada 100 infectados por el coronavirus, manifestó el presidente y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En su mensaje al participar la tarde de este miércoles en la reunión que encabezó el candidato a Gobernador del estado por l alianza Morena - PAS, Rubén Rocha Moya con integrantes de los sectores agropecuario y ganadero del sur de Sinaloa, agregó que en el sector económico terciario, el de los servicios y el turismo s está recuperando.

“Sin embargo, aquí estamos nosotros con ustedes, con el sector agropecuario, con el sector pesquero, que es el sector económico primario y la verdad que no nos ha ido nada bien, eso es una realidad que se está viviendo en este momento”, continuó Cuén Ojeda ante centenares de asistentes a esta reunión que se realizó en un salón del Centro de Convenciones.

Añadió que en reuniones que han sostenido con agricultores en la entidad lo único que piden en este momento es una verdadera política de Estado sobre todo en lo que es la comercialización de sus cosechas, que no es nada difícil, sin embargo, no ha habido voluntad política.

Les dijo que ellos vieron cómo recibió el País el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en su caso como empresario del área de la salud se jacta que conoce lo que es este rubro.

“Y yo estoy viendo lo que está pasando el mundo, estoy viendo lo que está originando esta pandemia, esta enfermedad del Covid-19, qué fue lo que pasó cuando llega el Presidente de la República actual, pues recibe prácticamente un sistema de salud prácticamente en terapia intensiva, convulsionando prácticamente, es más, conectado a un respirador artificial, cuándo nos dimos cuenta nosotros de una situación de esa naturaleza, porque valiera nada que se hubieran robado el dinero, lo material como quiera, todo lo que se compra con dinero sale barato”, dijo el presidente estatal del PAS.

“”Sin embargo, la naturaleza y Dios nos puso a prueba, de repente nos manda esta enfermedad, esta pandemia universal, y qué es lo que ha pasado aquí en México como consecuencia de ese sistema de salud, pues simplemente está muriendo mucho más gente que la media a nivel mundial, a nivel mundial están muriendo 2.2 personas por cada 100 contagiados por Covid-19, pero cuando llegamos a México debido a esa debilidad que se encontró en el Sistema Nacional de Salud, aquí en México se están muriendo 9 personas por cada 100 afectados por Covid-19, pero ahí les va, aquí en Sinaloa 16 (de cada 100 contagiados), es decir, la ineficiencia que existe aquí en el estado de Sinaloa, la corrupción que existe”.

Y si están haciendo mal las cosas en el sector salud, también lo están haciendo en los sectores agrícola, pesquero, ganadero definitivamente.

Recordó que con los productores cada año hay una protesta, toma de carreteras, de casetas de peaje, marchas con la maquinaria agrícola en son de protesta para exigir precio de garantía a la producción y eso no se ha arreglado, pero quienes están gobernando actualmente en la entidad dicen que van a solucionar este problema, pero por qué no lo arreglaron en 80 años que estuvieron en el Gobierno federal y ahora lo están exigiendo, eso es lo que se quiere lograr actualmente.

“¿Por qué hay tantos problemas en el sector agrícola?, porque quien arriesga su dinero, quien se la fleta, quien se la parte, quien agenda su patrimonio, quien está al lado del surco es el que menos gana, ¿quiénes ganan?, los intermediarios, los intelectuales, por qué, porque en el río revuelto ganancia de pescadores, porque hay corrupción en pocas palabras, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, esa es la realidad, ¿y qué pasa con la pesca?, qué no somos campeones nacionales nosotros, qué no somos campeones nacionales en producción de camarón, de atún”, se preguntó Cuén Ojeda.

“Y vayan a los campos pesqueros, qué dicen los pescadores ahorita que participaron, que hay pobreza extrema, que hay hambre, miren, aquellos que solicitan empleo temporal quiere decir que no hay chamba, que hay necesidades, que hay hambre, que no hay trabajo, que no hay productividad, sin embargo, quienes se quedan con ese beneficio de que Sinaloa sea campeón nacional en producción de varias especies marinas, unos poquitos nada más”.

Reiteró que basta con ir a los campos pesqueros para ver la pobreza que existe, eso es lo que se está viendo, y en el caso de los ganaderos dicen que a veces viven tiempos de vacas flacas, a veces tiempos de vacas gordas, pero ya tienen tiempo viviendo con las vacas flacas, esa es la realidad.

“De tal manera que ésto tiene que salir adelante algún día, hay problemas serios, no únicamente sanitarios, ahorita lo dijeron, las presas aquí en Sinaloa están al 9.5 por ciento nada más de su capacidad (de captación de agua), es todo lo que tenemos, estamos ahorita deseando, rogando, deseándole a Dios y ojalá que se aplique lo que es la ciencia y la tecnología como lo dijeron hace un rato”, subrayó.

Precisó que como Partido Sinaloense está participando en este proceso electoral donde se tiene una alianza en candidatura común con Morena y se hizo esta alianza porque surgió el nombre del doctor Rubén Rocha Moya a la Gubernatura del estado, porque lo conocen.

“Necesitamos en este momento una persona seria, no fanfarrones ni gente que esté bailando o que esté cantando, no, queremos gente que agarre al toro por los cuernos, que le entre, pero que tenga una hoja de vida intachable, que sea honesta sobre todo, porque el principal cáncer que estamos viviendo es la corrupción, esa es la realidad, por ello nosotros tomamos la decisión de apoyar al doctor Rubén Rocha Moya, yo lo conozco desde hace más de 40 años, conozco aquella lucha allá en el Centro-Norte al lado de los campesinos tratando de evitar que les quitaran sus tierras, esa actitud se va a repetir ahora que sea Gobernador del estado de Sinaloa y qué decir cómo Diputado local, como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, recalcó Cuén Ojeda.

“Qué decir como Senador de la República donde se convirtió prácticamente en un defensor a ultranza de la educación pública, él en el momento de solicitar permiso (para dejar el Senado en busca de ser candidato a Gobernador) era el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República y le tocó coordinar todos los trabajos de las propuestas que hizo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la Ley General de Educación”.