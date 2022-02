No se permitirá la venta de sillas ni acaparar lugares en el Carnaval de Mazatlán: Alcalde

No se va a permitir la venta de sillas y que se acaparen lugares durante el desfile del Carnaval, si éste llega a realizarse, sostuvo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

En conferencia de prensa el Presidente Municipal indicó que esta práctica ya no está permitida durante el carnaval, y que de realizarse, serán retiradas de esos lugares.

Benítez Torres manifestó que ya en el primer Carnaval que organizó la Comuna no se permitió el apartar lugares, y que en esta ocasión volverá a prohibirse.

“Eso no lo vamos a permitir, acuérdense que el último Carnaval que hubo no se permitió... lo que sucede ahí es que se dan ventas de sillas, hay gente que acapara espacios para vender asientos, no lo permitimos ya el último Carnaval que hicimos, y este menos”, indicó.

El 27 de enero circuló una publicación en redes sociales donde ya estaban apartando sillas para la realización del Carnaval, ante ello, el Alcalde llamó a la ciudadanía no caer en esas publicaciones, donde solo se busca extorsionar a los mazatlecos.

“En redes sociales están ofertando espacios en renta para presenciar el desfile del Carnaval de Mazatlán 2022, reiterarle que esta actividad no está permitida y ha sido causal de estafas a locales y a turistas”, dijo el pasado 27 de enero en sus redes sociales el Presidente Municipal.