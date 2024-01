“Me siento con toda la actitud, con mucho ánimo, bien emocionada y con una gran responsabilidad, siempre será una ventaja venir sin nada, yo no tengo cola que me pisen, yo no soy corrupta, yo no tengo nada, a mí lo que me busquen, no me van a encontrar”, afirmó la Diputada en entrevista exclusiva con Noroeste.

“Ese estigma donde dicen que los priístas lo que hicieron y que nos castigan con ese voto, porque por algunos corruptos o desleales quieren venir y castigar a las nuevas generaciones, no, yo soy una nueva generación de priistas que sabe cómo se hacen las cosas”, expresó Sanchez Ramos.

En cambio, señaló que los nombres que suenan del partido de Morena para ir por el Senado son los candidatos del Gobernador y por ese motivo está consciente que no será fácil.

“Vamos a una elección injusta y no nos quieren dejar pasar, pero estoy lista para enfrentarme al oficialismo, no tengo miedo, estoy convencida que hay que defender al Estado, voy a una campaña que va a ser un gran reto, complicada, pero los priístas estamos listos para este 2024 ir a la elección más grande de la historia de este País”, declaró.

La legisladora porteña mencionó que el priismo de antaño estaba acostumbrado a las candidaturas arrasadoras, por el contrario a ella le tocó un priismo donde hay que dar la cara, ser oposición y ante eso muchos han salido corriendo del partido.

“Eso no me va a pasar a mí y esa es la certeza que yo quiero darle a los sinaloenses, para estar ocupando una curul, se necesita mucho carácter para poder defender tus posiciones, para defender las cosas que no están de acuerdo los sinaloenses, para defender de muchos abandonos que está pasando el Estado.

Aunque por motivos de la Ley Electoral no pudo hablar sobre sus propuestas de manera concreta, sí comentó que sus causas y defensas seguirán siendo las niñas y los niños, los productores, los agricultores, los pescadores, así como seguir acompañando a las madres buscadoras y cuidar y defender a las mujeres.

“Me declaro lista, con toda la fuerza, con todo el carácter y la valentía sobre todo, para ir a defender a ese estado que tiene abandonado Morena, estoy muy contenta, muy emocionada, no tengo miedo y estoy muy preparada para este momento enfrentar no solo a ellos, a quien sea, a quien me pongan”, manifestó Sanchez Ramos.

Pese a que ser mujer dentro de cualquier ámbito hace que lograr algo cueste el doble o el triple de esfuerzo, aseguró que ella no ve esto como una desventaja sino como un reto al qué desde su preparación académica se ha venido enfrentando con éxito.

“Las oportunidades no son tan fáciles, los espacios no son los mismos, a pesar de que ahora se generó esta parte de que tengamos espacio las mujeres, mitad y mitad, realmente ponen a las mujeres pero no terminan tomando las decisiones, eso es una lucha”, señaló.

“Vengo de esos dos ‘no’, me los han dicho muchas veces, no es bueno decir que estoy acostumbrada más bien siempre termino demostrando lo contrario, yo hago las cosas con el corazón y con mucha pasión y con muchas ganas, sin hacerle daño al otro, solamente esforzándome todos los días”.

De la misma manera el ser parte de la generación joven de priistas, es algo que ve como una ventaja, porque tiene muchas ideas y viene de esas generaciones donde no quieren que se hagan las cosas iguales, por el contrario mejorar todo, dijo.

Igualdad de oportunidades para todos

Paloma Sanchez Ramos dio todo su reconocimiento a los que aspiraban a obtener este nombramiento, señaló que en el PRI siempre hubo respeto y hasta el momento que se tomó la decisión todo estaban en igualdad de oportunidades.

“Todos teníamos el mismo derecho de intentarlo y de que los que habían alzado la voz, de hacer su lucha dejar y demostrar que querían esta posición”, resaltó.

Ella presumió tener buena relación con todos por lo que le tocó darles la noticia a más de uno.

“La persona que hablé fue con el ex Gobernador Malova, porque es un amigo que quiero mucho, de muchos años, que ha sido muy generoso conmigo, con una admiración enorme”, contó.

“Le escribí un mensajito y le puse ‘Mi gober, quiero decirle que me pidieron que fuera a registrarme, sabe que yo lo quiero mucho’ y me dijo que ganara, me dijo ‘gane paisana, para que festejemos’, tengo una reunión con él pronto para darme varios consejos, él está ayudándome mucho”.

Por su parte Mario Zamora, quien dijo ser parte de su equipo cercano, fue notificado por Alejandro Moreno e incluso estuvo presente en el registro de la Diputada.

“Yo sabía que digamos que era la carta fuerte, a él si no me tocó avisarle, desde el lunes me escribió un mensajito para apoyarme, lo invité para mi registro, no podía venir y al final alguien pudo entrar y quedarse en su lugar y hoy me avisó en la mañana de ‘allá voy’ y le agradezco mucho porque era bien importante su presencia, lo vi muy contento apapachandome y se que cuento con su apoyo”.

En el caso de Pio Esquer y Erika Sánchez les llamó para agradecerles el apoyo e invitarlos a presenciar el registro.