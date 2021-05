No soy política, pero tengo ganas de servir a Mazatlán: Daniela Félix

Daniela Félix es trabajadora social, como tal está construyendo un centro de equinoterapia para niños con problemas de conducta en El Venadillo, y quiere seguir ayudando a mucha gente que lo necesita.

Ella es candidata a Diputada local por un partido nuevo, Fuerza por México, al que pocos conocen, por lo que siente la necesidad de ir casa por casa de su distrito, el 20, para llevar la propuesta a los electores.

“El centro de equinoterapia está a tres meses de terminarse, con mis propios recursos, no he necesitado, gracias a Dios, bajar recursos para eso, yo no tenía nada que ver con la política, pero sí me gustaría que además de la terapia, que yo doy con gusto, me he certificado para ello en Colombia, aquí en México, en diferentes lugares, que se dé una atención integral”, dijo.

Explicó que esa atención integral consistiría en que, antes de pasar a la terapia con el caballo, se haga un diagnóstico que cuesta, debe hacerla un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo.

“Quisiera trabajar por medio del Congreso del Estado que se vinculen los centros como el de equinoterapia, con los especialistas en salud, y después ya pasen a las terapias”, señaló.

En el tema de anticorrupción, Félix lamentó que en México no se hacen valer las leyes, por lo que se requiere mayor supervisión, leyes más estrictas que eviten la corrupción, trabajar en conjunto entre gobierno y ciudadanos.

Daniela Félix señaló que en sus recorridos por el distrito han encontrado muchos problemas de servicios públicos, sobre todo de basura, y de desbordamiento de aguas negras.

Denunció que en su recorrido por La Sábila encontraron que supuestamente el camino debería estar pavimentado, porque se pagó por ello, y en realidad no lo está.

“La gente me ha recibido muy bien, estoy agradecida porque no he tenido nadie con una mala atención, salvo una persona que dijo que no votaría por nadie porque no veía ningún cambio, pro no se portó grosera”, declaró la candidata.