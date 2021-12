No todos pasarán Navidad bajo un techo, un grupo de haitianos lo hará en la calle en Mazatlán

Sin embargo, no todas las personas pueden considerarse afortunadas, pues entre los grupos de inmigrantes que caminan por México, a Mazatlán llegaron alrededor de 30 haitianos que pasarán la fecha durmiendo noche en el piso y con el viento de Navidad .

Sin embargo, Fernanda dice que su pequeño Rubén a veces le pregunta porqué llevan esa vida de migración a lo que le responde que es para tener una mejor vida.

“Siempre me hijo pregunta: “¿porqué mi vida es tan así? ¿Porqué estamos tanto tiempo en la calle? Si nadie no nos pasa comida no puedo comer”, le digo que es porque estamos buscando una vida mejor, yo quiero una vida más preparada para ti”.

Y comenta que él le cuestiona “pero es que tú estás embarazada, tú pasas frío aquí”.

A pesar de ello, Fernanda está segura de que seguirá con su viaje, a pesar de que su hijo ya entiende las condiciones en las que vive.

“Los niños saben que es Navidad, de hecho hoy es mi cumpleaños y la estoy pasando aquí”.

En el lugar se observaron juguetes que las personas de la sociedad civil le han regalado y también a una niña que habita en una casa de enfrente que se acercaba con los niños para jugar.

“Esta Navidad, no todos tendrán la misma fortuna”, dijo un vecino que pasaba por la zona.