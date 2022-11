No voy a opinar nada en contra del Gobierno Municipal de Mazatlán: ‘Químico’ Benítez

MAZATLÁN._ Luis Guillermo Benítez Torres, secretario de Turismo, decidió no opinar nada en contra de los cambios en la Comuna que ha realizado Édgar Augusto González Zataráin, quien entró en su lugar como Presidente Municipal.

Hoy por la mañana el Alcalde de Mazatlán dijo que no se hará la Plaza de la Banda, cuestionado al respecto, Benítez Torres mencionó que no se gastaron recursos municipales para este proyecto, y que no hablaría nada en contra de la administración que preside González Zataráin.

“Estábamos buscando el (recurso) federal y estatal para sacarlo (proyecto de la Plaza de la Banda)”

–¿Qué opina de que no va la plaza de la banda?

No, no voy a opinar nada en contra del Gobierno Municipal.

El ex Alcalde de Mazatlán no quiso opinar sobre los movimientos que ha hecho el actual Presidente Municipal, dijo respetar totalmente las decisiones que se han estado tomando.

De momento han sido varios los despidos de primer nivel que ha realizado Édgar Augusto González Zataráin, dos de los más significativos son el de Oficialía Mayor y el Instituto de Cultura, ambos puestos que fueron muy defendidos por Benítez Torres en su paso como Alcalde; sobre si sumara a Nayla Velarde Narváez y José Ángel Tostado a su equipo en la Secretaría de Turismo, el ‘Químico’ solo dijo que ‘no ha visto nada de eso’.

–¿Sumaría personal que ha salido a la Secretaría de Turismo?

No he visto nada de eso.