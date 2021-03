$!‘Nos falta la cultura de la equidad, de la igualdad, de vernos como iguales’: Bojórquez Mascareño

“Nos hace falta la cultura de la equidad, de la igualdad, de vernos como iguales, de no creer que somos superiores unos de otros, ni la mujer del hombre y viceversa, entonces al haber esa igualdad de pensamiento y de acción yo creo que se erradica esa parte tan grotesca que es violentar a alguien”, dijo Bojórquez Mascareño en entrevista y en su participación en el Conversatorio sobre Violencia de Género realizado ayer por la tarde en este puerto como parte del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año.

MAZATLÁN._ Para erradicar la violencia de género hace falta la cultura de la equidad, de la igualdad, de verse como iguales, de no creer que son superiores unos a otros hombres y mujeres, dijo la Síndica Procuradora con licencia, Elsa Isela Bojórquez Mascareño.

Bojórquez Mascareño agregó que para dejar de lado la cultura machista, patriarcal se debe trabajar desde el hogar, desde la relación, desde decirle a la hija y al hijo que tienen igualdad de quehaceres en la casa y a partir de ahí se les da la igualdad de educación y si quieren estudiar carreras que antes eran para barones no se les debe poner y trabas para no fomentar el machismo.

Se debe educar desde el hogar, en la escuela, el trabajo con las y los compañeros para transitar hacia el cambio.

“Ahí en mi función como Síndica Procuradora yo canalicé varias denuncias a Derechos Humanos y a Órgano Interno de Control de violencia de directores y de puestos, incluso entre mismos compañeros de puestos de subdirecciones que agredían a las compañeras, incluso a los barones también, agresiones desde violencia laboral, de querer que se quedaran más tiempo trabajando, incluso llamarlos a destiempo a sabiendas de que tienen hijos pequeños que están enfermos y los hacían ir, varias formas de acoso laboral”, añadió.

“Yo las canalicé a donde correspondían, ya cuando fue sexual yo las canalicé más a fondo, a la Fiscalía, fueron a siete compañeras (que denunciaron violencia sexual), había de diferentes áreas”.

En el conversatorio recordó que como Síndica Procuradora fue objeto de violencia desde que no le contestaban el saludo, que algún funcionario la dejó con la mano estirada al no saludarla, hasta la violencia política de género que denunció y que el Instituto Estatal Electoral determinaba en ocasiones que sí fue objeto de tan violencia y en otras que no.

Por su parte la Maestra en Derecho, Dulce María Ibarra, en su exposición a distancia, dijo que, en todo el mundo, los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres de sufrir violencia en el contexto de conflictos armados y actividades delictivas, mientras que las mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de sufrir violencia y lesiones provocadas por personas cercanas como un esposo y compañero.

“La violencia contra las mujeres por parte de un esposo/compañero está generalizado en todos los países de América Latina y el Caribe, donde se realizaron las encuestas (del estudio que expuso de la Organización Panamericana de la Salud), aunque la prevalencia varía según el país”, añadió Ibarra.

“El maltrato emocional y los comportamientos controladores también están generalizados en estos países”.

Mientras que la Maestra en Derecho Dulce María Ortiz dijo que México es uno de los países con más alta tasa de asesinato de mujeres, por lo que se debe contrarrestar esta problemática.

También se expuso que de acuerdo con cifras del Banco Mundial en el 2020 la región de América Latina fue la segunda a nivel mundial en violencia sexual perpetrada por hombres que no son pareja de la víctima y de los 25 países con las cifras más elevadas de feminicidio 24 están en esta región.

“Según datos recogidos por Naciones Unidad, en Argentina, México, Colombia y otros países de la región, la violencia doméstica contra las mujeres creció entre 30 y 50 por ciento en 2020”, se dio a conocer, entre otros puntos.