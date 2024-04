MAZATLÁN._ Luego de que ejidatarios del Rincón de Urías convocarán a los medios de comunicación para asistir a una reunión mañana jueves, en donde supuestamente expondrán su inconformidad por la instalación del nuevo basurón en sus terrenos, el Alcalde de Mazatlán, Edgar González Zataráin, expresó que debía tratarse de un error.

“No les queda nada pegado, no es en esa zona, a lo mejor no debe de ser eso, debe ser alguna otra cuestión, porque lo que es Rincón de Urías es donde está el basurón actual, entonces algo deben de tener con lo que es el basurón actual a lo mejor está mal, sin embargo con nosotros no se han acercado, yo les pedí que buscaran a los ejidatarios y que vean que asunto es y atenderlo no pasa nada”, aclaró el Alcalde.

“Nada tiene que ver con el tema del relleno, no tiene nada que ver, primero no es basurón es un relleno y segundo no tiene que ver con el ejido, pero en fin los vamos a escuchar a ver en qué consiste”, añadió.

González Zataráin dijo que de ser así la situación ya se les habría atendido, ya que existe una muy buena comunicación, además de que no han tenido acercamiento con el Gobierno Municipal hasta el momento.

“Nosotros le rentamos donde está el basurón, se paga una renta anual, entonces hay una buena comunicación, cuando ellos tienen alguna inconformidad, porque sí la han tenido, se les ha atendido y se les resuelve”, señaló.

“Sobre ese tema, yo pregunté a Karla (directora de Servicios Públicos), le pregunté al tesorero (Melesio Montoya) y le pregunté a Rigo (Rigoberto Arámburo, director de Obras Públicas) y me dicen que no se han acercado con ellos, le pregunté a Presidencia y tampoco”, precisó, por lo que ya mandó a preguntarles al respecto.

González Zatarain afirmó que el Gobierno Municipal siempre ha tenido apertura con los ejidos tanto del Rincon de Urias como El Castillo, por lo que no le preocupa, pues solo se trata de escuchar y resolver las inconformidades.

“Tengo una buena relación con el presidente Carlos Zataráin, el ‘Carlin’ Zataráin tiene una excelente relación conmigo y hemos venido platicando otros temas. Nos ha hecho donaciones de algunas calles porque él tiene terrenos por eso no puedo atreverme a decir eso hasta que no platiqué con él y ya que platiqué con él, ya te puedo decir la tirada o el tinte que tenga esto”, respondió a pregunta expresa de si pensaba que esto tuviera tintes políticos.

Terreno para el Nuevo Relleno Sanitario aún no ha sido adquirido

En cuanto al tema del Nuevo Relleno Sanitario, mencionó que los caminos de los accesos se encuentran en trámite y es urgente avanzar con eso, sin embargo aún no se ha adquirido el predio, se siguen viendo detalles.

“Si nos urge ya destrabar esa parte de los accesos, no hemos comprado, ojo, no hemos comprado, se aprobó en Cabildo por que es como un permiso para que compremos, sin embargo no se ha comprado, hay que cumplir con una serie de cosas ahí”, detalló.

“Están ante el trámite notarial para ver las condiciones de las escrituraciones y todo ese tema, pero no se ha comprado nada”,agregó.

Por lo que en caso de no haber contratiempos quedaría listo en dos o tres semanas, esto en el sentido de qué salga algo mal o que no haya condiciones propicias en cualquier aspecto en ese lugar.