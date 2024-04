Tras las agresiones y más de 20 asesinatos de aspirantes y candidatos a puestos de elección popular en el País en el actual proceso electoral, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ojalá que no haya violencia y nadie pierda la vida en lo que resta de la actual contienda electoral.

“Ojalá, ojalá y no haya violencia, ojalá y nadie pierda la vida, porque algunos están como zopilotes, están esperando a ver qué desgracia nos sucede para culpar, piensan que así van a salir adelante”, añadió.

Descartó que los hechos violentos que se han presentado en México inhiban la participación ciudadana en las elecciones del próximo 2 de junio.

“No, para nada, y ayer quedó demostrado porque se llevó a cabo el debate (el domingo el debate entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, observé como al final del debate se abrazaron y se dieron de besos, sí existe como es natural una confrontación política, estamos hablando de una elección presidencial, pero también de elecciones en estados, creo que es la elección de más candidatos, más concurrida en la historia del país ésta, entonces veo que hay bastante tranquilidad en el País”.

Agregó que sus adversarios del bloque conservador utilizaron lo de la violencia y han utilizado todo, algunos no porque es un asunto de las redes sociales en que pusieron como 300 millones de veces de menciones “AMLO Narcopresidente”, ni en el Super Bowl hubo tantas menciones y eso, lo hicieron con apoyo de lo que él llamó pseudo intelectuales o académicos que cobraban millones de pesos desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y hay pruebas de eso.

“Ellos recomendaron primero: ‘Narcopresidente’ y millones de pesos para esa guerra sucia, qué hicieron, nada, cosa que me da mucho gusto y no sólo por lo que tiene que ver con mi dignidad y mi honestidad y mis principios, sino porque ésto demuestra de manera fehaciente que nuestro pueblo está muy avispado, muy politizado, muy consciente, que ha funcionado lo que hemos hecho durante años millones de mexicanos, porque ésto no es labor de un sólo hombre, en lo que llamamos revolución de las conciencias, ya no se manipula como antes”, reiteró.

“Entonces primero fue eso, luego, la violencia, no tengo que ir muy lejos, cuando se dan estos hechos lamentables aqui en Sinaloa era nota día y noche, día y noche, y bueno, se puede decir como lo mencionaba López Dóriga, la nota es la nota, así se dice en el argot del periodismo, la nota es la nota, está bien, sí, pero saben qué pasó cuando declara la guerra Calderón y le pega un garrotazo a lo tinto al avispero, cuando estaba (Genaro) García Luna se les olvida que la nota es la nota, los llama a todos Calderón, a los dueños de los medios, a los periodistas más afamados, la foto del silencio de la complicidad, del silencio cómplice, ¿para qué fue la reunión?, para que no tocaran temas de violencia”.

También le dijo que le dio mucho gusto que la noche del debate del domingo ya no se estigmatizan los programas del Bienestar, todo mundo ofrece dichos programas, ya no los consideran populismo ni paternalismo, le da mucho gusto por el bien del pueblo.

Además expresó que hay un ambiente de mucho amarillismo, sensacionalismo para decirlo más técnicamente, y recalcó que en lo que resta del actual proceso electoral ojalá y no haya violencia y nadie pierda la vida.

En lo que va del proceso electoral 2023-2024 han sido asesinadas en el País 22 personas aspirantes, candidatos a puestos de elección popular o integrantes de partidos políticos, otras han renunciado a dichas aspiraciones por amenazas.

En la conferencia de prensa mañanera, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expuso la situación actual de la relación entre México y Ecuador tras la irrupción de la policía de esa nación en la Embajada mexicana en Quito para detener al ex presidente Jorge Glas, a quien la República Mexicana le había otorgado asilo político.

Por su parte el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, expuso un informe sobre las acciones de seguridad que se han realizado en el actual sexenio federal en Sinaloa donde en homicidio doloso esta entidad se encuentra en el lugar 13 a nivel nacional, robo de vehículos en el sitio 14, trata de personas 16, secuestro en el sitio 27.

“Estos cuatro delitos están a la baja y lo que es el robo en el transporte, extorsiones, robo en casa habitación, delitos de impacto, estos están al alza, pero ocupan el 23, 24, 25 y 30, lugar a nivel nacional”, añadió el General Sandoval González.

Precisó que en homicidios dolosos en febrero pasado Sinaloa tuvo el lugar 13 a nivel nacional, se registraron 39 eventos, es el mes más reciente del que se tiene información por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“En cuanto a robo de vehículos 117 delitos de esta naturaleza, 14 lugar a nivel nacional, la tendencia hacia la baja; en trata de personas solamente un delito de esa naturaleza, 18 lugar a nivel nacional, también la tendencia a la baja; en robo en transportes hubo 3 robos en febrero, tiene el lugar 23 a nivel nacional; extorsión de igual 6 delitos, 25 lugar a nivel nacional, con esa tendencia a la alza; secuestro no se registró ningún evento en febrero, 27 lugar a nivel nacional y la tendencia es hacia la baja”, continuó.

“Robo a casa habitación en febrero fueron 59, tiene el 30 lugar a nivel nacional y su tendencia es al alza, en delitos de impacto, es decir todos los delitos contabilizados de manera conjunta son mil 264 delitos en febrero, su tendencia se registra al alza, pero tiene el 24 lugar, de los últimos lugares a nivel nacional”.

El Presidente de la República reiteró que no hay un país en el mundo que lleve todos los días en la mañana una reunión del Gabinete de Seguridad y en esta materia sí hay resultados y la percepción de la seguridad va a la baja en el país de acuerdo con el Inegi.