Organismos ciudadanos ven tercer informe ‘a modo’ del Alcalde de Mazatlán

Un listado de cifras, no resultados de gobierno, es lo que observaron organismos ciudadanos en el tercer informe de gobierno que ofreció este lunes el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, manifestó que al Presidente Municipal no solo le faltó ser transparente en su gobierno, sino explicar y hacer la comparación de las modificaciones en obra pública que se realizaron, pues decir que se hicieron 98 obras, no demuestra nada.

“El Alcalde se evalúa solo, dice que hay buenos resultados, pero hay algo que se llama gestión por resultados, por ejemplo, que a mí no me digan cuántas calles se construyeron en materia de obra pública, que diga qué porcentaje se avanzó en disminuir la mancha urbana no pavimentada, qué porcentaje se disminuyó para combatir la pobreza, o qué porcentaje disminuyó en abatir la corrupción”.

“Los resultados implican que rinda cuentas en lo fundamental de la gestión, no cuántas calles o despensas entregaron, yo quiero saber ese dato y yo no lo tengo del Alcalde, ni de ninguna institución pública hasta ahorita”, añadió.

Comentó que “El Químico” maneja un discurso que no detalla sus acciones, pues anuncia que trabaja con base a los principios de la 4T, cuando los hechos son otros.

“El Alcalde dice que está haciendo la 4T, lo reitera mucho en sus mensajes, pero yo estoy convencido que en el gasto público hay opacidad y debilidad en el caso de transparencia, hay mucha información que no se publica. Ahí está el caso que señaló el Observatorio Ciudadano de la gasolinera del grupo Arhe (caso Nafta), que el contrato no se ha publicado, al igual que otros gastos que no se han explicado”, añadió Figueroa Cancino.

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que le “brincaron” datos de algunas dependencias, como el Órgano Interno de Control, pues en un ejemplar de 238 páginas, solo en una hoja describió el trabajo de esta área.

“Hablan de las 160 auditorías, pero dan datos muy generales, no hay resultados de esas auditorías, si van a iniciar investigaciones derivado a los resultados o si habrá sancionados, si están concluidas o no, no se menciona nada de eso”.

Sobre el “buen manejo” de las finanzas que presume “El Químico”, así como el haber impulsado nueva obra pública, recordó que es su trabajo y obligación hacerlo, pues esa es la labor que tiene un político.

“Una de las obligaciones que tienen precisamente los gobiernos es proveer de servicios públicos a la ciudadanía, más que un logro, es una obligación constitucional, además que se hace con recurso público, ello solo administran nuestro dinero, por eso insistimos en que la información sea clara”.

Raúl Carvajal Tirado, quien fue funcionario de primer nivel en los primeros meses del Gobierno de Benítez Torres, señaló que el Alcalde presume de un gran ejercicio en la obra pública, pero la realidad no es así.

“A nivel federal, la inversión pública ronda entre 25 y el 30 por ciento (por municipio), en Mazatlán la administración municipal ni si quiera llega al 10 por ciento, es al 9.7 por ciento (115 mdp) eso habla por sí mismo del poco interés que ha manifestado esta administración por atender la diversa problemática en las colonias populares, donde más se requiere ese tipo de inversión”, explicó.

Hicieron un llamado a que en el próximo gobierno se atienda a los sectores vulnerables del puerto, así como atender como meta inmediata los servicios públicos y mejoría de las vialidades, que hasta la fecha mantienen una deuda histórica.