La bebé Victoria Elizabeth, hasta este martes 5 de septiembre, ha soportado cuatro quimioterapias, pero si esta batalla no es suficiente ahora tiene que enfrentar una cirugía para extraer un tumor abdominal y todavía no ha cumplido 1 año desde que llegó a esta vida.

Estas batallas son compartidas con sus padres, Azucena y Roberto Carlos, quienes desde hace cuatro meses se trasladaron a la ciudad de Querétaro para darle todo lo posible para que Victoria Elizabeth recupere su salud.

Ahora, esta familia necesita del apoyo económico para solventar los gastos de la estancia en Querétaro y del tratamiento de su bebé. Es por eso que la señora María del Carmen, abuelita de Victoria, pide a los mazatlecos su buen corazón.

Azucena y Roberto Carlos tendrán que cubrir los honorarios médicos, así como los gastos de la recuperación de su bebé, situación que preocupa a la familia ya que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

“Con lo que puedan apoyar, no exijo una cantidad, no les han dicho todavía cuánto les van a cobrar el anestesiólogo y el cirujano, ya tienen cuatro meses allá y ya no tienen recursos”, comentó la abuelita.

Victoria estuvo en tratamiento varios meses y recibió cuatro quimioterapias, explicó su abuelita, pero ya se encontraba en condiciones para realizar este procedimiento quirúrgico.

María del Carmen agradeció el apoyo que han recibido hasta el día de hoy por parte de los lectores de Noroeste y pidió que las personas que tengan la posibilidad de apoyar en esta ocasión, no duden en hacerlo, pues la lucha por la salud de su nieta aún no termina.

“Pido que nos apoyen con lo que se pueda, con lo que sea su voluntad para seguir adelante, porque no va a terminar aquí, va a seguir ella en recuperación y va a necesitar más medicamentos”, dijo María del Carmen.