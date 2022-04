$!Padres que no educan con responsabilidad y amor generan ‘bombas de tiempo’, dice Tobías Páder

“Los más graves de los problemas son los padres irresponsables, todos los problemas de la humanidad son causados por la humanidad misma, y cuando tienes padres irresponsables que se multiplican y no educan con responsabilidad y con amor a sus hijos, no tenemos una buena sociedad, estamos generando bombas de tiempo”, expresó tanto en entrevista como al disertar la conferencia “Los 7 Códigos de la Felicidad”, como parte de la celebración de los 95 años de la fundación del Club Rotario Mazatlán.

Los padres irresponsables que se multiplican y no educan con responsabilidad y con amor a sus hijos, no se tiene una buena sociedad, se están generando bombas de tiempo, manifestó el conferencista internacional Jesús Eduardo Tobías Páder.

Dichos códigos están plasmados en su libro “Los 7 Códigos de la Felicidad” y en su novela “Llegando al Corazón”, que son básicamente libros de filosofía de vida, pero los dos tienen el objetivo de lograr tener una sociedad más buena y feliz, de resolver los problemas más acuciantes de la humanidad, añadió el ingeniero mecánico eléctrico originario de Saltillo, Coahuila, y que ha presentado tanto dichos libros como las conferencias tanto en distintas partes de México como en Europa.

“El problema de toda la humanidad son los padres no deseados, esas personas que quisiéramos que no hubieran tenido hijos porque no los educan bien, los hijos son una página en blanco y son neutros, y los pueden echar a perder o pueden hacer unas obras de arte dependiendo de los padres que les tocaron, enfatizó Tobías Páder.

En la conferencia realizada la noche del viernes en el Museo de Arte, en este puerto, ante decenas de personas que se congregaron para escuchar la conferencia en esta celebración del Club Rotario Mazatlán fundado el 29 de abril de 1927, y lo que se recabó también fue para apoyar en la construcción de una biblioteca en la primaria “Josefina Osuna Pérez” vespertina, reiteró ante los presentes que aprendan a rodearse de personas y cosas bellas.

En el Código de la Belleza Interior recalcó que belleza exterior sin belleza interior es una trampa, un señuelo que se utiliza para atrapar animales y hay quienes caen solo por la belleza, ya sea física, de poder o económica y si alguien caen en una de estas tres trampas cuando la persona por dentro es una “basura” lo van a pagar y caro en su vida.

“Qué determina la belleza interior de una persona, muy fácil, la intensión de tus actos, si matas eres un asesino, si haces zapatos eres zapatero, eres lo que haces, punto, y tanto aquí en la tierra como en el cielo para los que son creyentes serán juzgados por sus actos, no por sus lindos deseos ni por sus buenos pensamientos ni por ser sentimentales, solamente serás juzgada o juzgado por tus actos”, recalcó el también inventor del socket eléctrico inatascable, empresario y conferencista.

También dijo que las personas más queridas que han existido sobre la faz de la tierra como la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Gandhi, Jesucristo, entre otras, tienen el mismo común denominador, han sido personas que han aliviado y no solamente se refiere al dolor, puede ser del hable, de la se, de la tristeza, soledad, ignorancia, dando un perdón, de muchas formas, pues aliviar significa apartar del sufrimiento.

“Cuando eres una persona capaz de apartar del sufrimiento a otras estás ejerciendo una función de alivio, es hasta ahorita que sufrimos de una pandemia que nos dimos cuenta que una humilde enfermera es más valiosa que un astro del futbol”, ejemplificó.

Entre otros puntos subrayó que no hay edad para empezar a buscar qué hacer, pues los más grandes descubrimientos que han existido, muchos de los ganadores de los premios Nobel de cualquier rama de la ciencia o del arte han sido por personas de la tercera edad, por lo que mientras se está vivo nunca es tarde para despertar el genio que todos llevan dentro, se debe empezar a buscarle para descubrir quién es cada uno.

Tobías Páder recalcó que el quinto Código de la Felicidad que es Cuida a Tus Hijos es el más importante y el más grave de todos y es el texto más serio y más controversial que ha escrito en su vida, pero en realidad es el instructivo para crear un paraíso en la tierra, pero también es el instructivo para garantizar prácticamente la felicidad futura.

“Ser padre irresponsable es hacer cosas malas, pero también el no hacer cosas buenas por los hijos, los padres irresponsables se pueden encontrar en cualquier lugar y en cualquier estrato económico, tener hijos sólo porque todos lo hacen o para dejar huella en el mundo o por la egoísta idea de tener quien te cuide en la vejez es un grave error”, subrayó el conferencista ante decenas de asistentes.

“La idea romántica de lo que significa tener un bebé, un hijo, debes de reemplazarla por la verdad completa, tener un hijo responsablemente es tan vez el asunto más grave al que te enfrentarás en toda tu vida pues involucra un alto grado de sacrificio físico, sacrificio psicológico y sacrificio económico, significa renunciar a muchos placeres, incluso a perder parte de tu libertad”.

Tener un hijo implica tener que lidiar con cierto nivel de caos y estrés durante años o tal vez durante toda la vida y si alguien no está consciente de ello seguramente sufrirá y su hijo también y a la sociedad le hará la vida difícil también, reiteró.

“Los hijos nacen como una página en blanco y los padre de esa página en blanco la llenan de basura o hacen una obra de arte, todo depende de los padres lamentablemente, para ser padres debería hacer un escrutinio tan serio y tan grave para que verdaderamente fueran padres los que verdaderamente lo merecen”, subrayó.

“Es por eso por lo que las personas deben ganarse el derecho a tener hijos, deben tener la voluntad y las capacidades suficientes para poder educarlos de manera integral, con amor y con ética, si no tienen las capacidades y la voluntad de criar hijos moralmente rectos como una viga de acero entonces ni siquiera lo intenten”.

También manifestó que es importante que las personas tengan creencias porque eso siempre les va a dar felicidad y esperanzas.

“Siempre dejen espacio para los milagros y para su ignorancia que es absoluta, crean que pueden suceder cosas increíbles porque van a suceder y van a seguir sucediendo, la naturaleza o Dios o llámenle como quieran una y otra vez te va a sacar un as bajo la manga y otro y otro y otro hasta que caigas de rodillas dando gracias al cielo por tu ignorancia”, recalcó Tobías Páder.

“Porque siempre hay ese espacio para que sucedan las cosas que tú crees que ya no van a suceder, por eso es tan importante que tengamos creencias porque tener creencias siempre nos va a dar felicidad y nos va a dar esperanzas”.

También enfatizó que es importante Cuidar Tu Tiempo, en el que los seres humanos, no importa que vivan 120 años es poquito tiempo de vida, por lo que el tiempo se yergue como el elemento más valioso que se tiene, porque la salud se puede recuperar, pero el tiempo jamás, el que se perdió se pierde para siempre.

“Así es que no permitan que nadie toque su tiempo para nada”, subrayó.

“Nuestra vida es tan corta que deberían hacer todo lo que amamos”.

Por ello exhortó a los asistentes a estar más tiempo con las personas que aman y seguir sus sueños, aunque parezcan inalcanzables, pues el solo hecho de ir tras ellos ya da felicidad.