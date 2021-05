Paloma, una mujer multifacética

“Yo me acabo de separar del papá de mis hijos, no es fácil para mi hijo, que está en plena adolescencia, entender que su papá ya no está con él, por eso estamos acudiendo a una terapia familiar”, expresa.

Porque, dice, el mundo no se va a cerrar, no importa la edad que se tenga, siempre se puede empezar a estudiar una carrera técnica para salir adelante.

RECARGA BATERÍAS

Paloma reconoce que en ocasiones se cansa, se harta del trabajo, de la casa, y es cuando les pide a sus hijos que le permitan recargar las baterías.

“Uno tiene que centrarse y es donde tiene que dar más, cuando estoy molesta les pido que me permitan descansar 10 minutos, me relajo, me desestreso, recargo la batería, soy humana, a veces me canso, a veces me enojo, pero aprendieron a darme ese tiempo y vamos”, dice.

Sus ojos se iluminan cuando platica que su hijo es muy cariñoso, siempre está abrazándola, besándola, le gusta que juegue con él.

En la pandemia, dice, ese contacto se agradece, aunque ellos no son de mucho salir, así no haya restricciones, sí lo hacían con mayor frecuencia los fines de semana.

Y más se ensancha su sonrisa al hablar de su hija, de quien dice que es muy centrada, inteligente, con promedio de 10 y muestra su responsabilidad al haber aceptado estar con su abuela para apoyarla durante la pandemia.

Como madre, dice, no todo es dulzura con los hijos, debe aprender que no todo lo pueden hacer, y eso también es duro.

“Muchos murmuran que con el Covid-19 nos quieren hace zombies, pero, ¿qué nos puede hacer más zombies que un celular, no nos permite ni hablar con nadie”, reclama.

Y lo hace porque, con la pandemia, considera que perdió el control del tiempo que sus hijos pueden usar el celular, porque es su herramienta para clases y tareas.

“Yo me voy a trabajar y no sé si mi hijo está realmente haciendo buen uso del celular, cuando he detectado que no lo usa para la tarea, me pone en una encrucijada de quitárselo y decirle al maestro que va a enviar las tareas hasta que yo regrese, pero el castigo es también para mí porque terminamos de trabajar en la madrugada”, dice.

LA ENFERMERÍA: SU MAYOR VOCACIÓN

Ya estaba embarazada de su hija mayor cuando se decidió a estudiar Enfermería, quería superarse para darle una mejor vida. Y comenta que su carácter ayuda a tranquilizar a las personas, a darles paz.

Una vez, explica, ingresó un paciente al que debían drenarle el pulmón, es difícil que las personas permitan que se les perfore para drenarlos.

“Había como cinco internos tratando de convencerlo y no podían, tenía miedo, es una respuesta humana, natural, llegué yo, estaba de practicante, le expliqué que debían hacerle procedimiento, le pedí que nos ayudara para estar mejor, le prometí quedarme hasta que terminaran el proceso, a mí me gusta hablarles a los pacientes, escucharlos, ser empática con ellos”, dice.

Paloma no ha podido conseguir una plaza en algún hospital público, cubre vacantes o, como ahora, la contratan temporalmente para algunos casos específicos, como la campaña de vacunación contra el sarampión, que se reactivó luego de cinco años porque se detectaron casos.

La ha disfrutado porque ha podido detectar casos de niños que no tienen ni una sola vacuna de sus esquemas y ha podido convencer a los papás de que se las apliquen, y, cuando no lo logra a la primera, ha regresado una y otra vez.

HONRA A SUS ANCESTROS CHINOS

Otra de las facetas de Paloma es la enseñanza de los idiomas. Daba clases de japonés en la Universidad Politécnica de Sinaloa, que se suspendieron por la pandemia, pero tiene su propio Club de Idiomas, donde ofrece tres idiomas orientales: japonés, coreano y chino, y también inglés.

Comenta que se le tiene mucho miedo al chino, porque tiene cinco acentos, cuatro escritos y uno fonético, es muy cantado, sube y baja.

“Es un idioma que no es el futuro, es el ahora, deben aprenderlo quienes estudian Comercio Internacional, Turismo, en las ingenierías y la computación, pero las personas quieren estudiar inglés, francés, alemán, italiano...”, dice.

Explica que el idioma oficial, desde la década de los 50 del siglo pasado, es el mandarín, porque era el más hablado en China, que tiene muchas lenguas. Y es el que ella enseña.

Y es que, Paloma asegura que es descendiente de chinos, aunque en su apellido ya no hay señales de ello.

“Además, para mí los idiomas orientales eran un reto y quería vencerlo, quería saber que decía en las ‘patitas de araña’, ahora sé que el coreano, que tiene 499 idiogramas, es más sencillo que el japonés, que usa unas 3 mil; y el japonés es más sencillo que el chino, que tiene más de 10 mil idiogramas, o caracteres”, explica.

Estudió inglés y dos idiomas más en Estados Unidos, y terminó otro idioma en México.

Tiene grupos pequeños, ahorita sobre todo en línea, los sábados y domingo, porque son pocas las personas que se atreven con los idiomas orientales.

Sin embargo, cuando empiezan, no lo dejan, dice satisfecha.

Paloma parece incansable, disfruta mostrar en su pequeño pizarrón la semejanza que hay en los idiogramas de los tres idiomas que enseña, y porqué los chinos tienen más de 10 mil, tantos que incluso los mismos habitantes de ese País no los conocen todos, debido a las constantes guerras que vivieron, con dinastías que intentaban borrar todo lo que hizo el anterior... incluyendo los idiogramas.

Y mientras está en el salón de clases, escucha los ruidos de su casa, pendiente de lo que hace su hijo.

“Desde que inició la pandemia, mi hija, que tiene ya 16 años, está con mi mamá, apoyándola, entonces estamos mi hijo y yo solos, le doy tiempo de calidad, por las tardes reservo un espacio para salir a jugar con él al basquetbol, no somos profesionales, pero nos gusta, venimos a hacer la cena, vemos una película”.