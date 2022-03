Para Semana Santa, Mazatlán regulará acceso a playas y utilizarán drones: Alcalde

Al igual que el año pasado se utilizarán drones y se cercarán con vallas metálicas las playas de este puerto, y cuando ya lleguen a su máxima capacidad de bañistas permitida, se restringirá el acceso a las mismas, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“En las playas vamos a tener los drones, vamos a contabilizar a las personas, todos los mismos cuidados, no podemos confiarnos, como ya lo hicimos en Semana Santa (del año pasado)”, expresó Benítez Torres.

Añadió que aunque el semáforo epidemiológico estuviera en verde durante la Semana Mayor, se aplicarán las disposiciones sanitarias igual que como si estuviera en rojo.

Posiblemente durante el desfile, que será muy cortito y aún no se tiene fecha para ello, posiblemente se permitiría el acceso al paseo costero nada más por determinados lugares, pero eso sería muy difícil porque la ciudad es muy grande.

Precisó que el desfile sería muy corto, nada más como una “carnada” para que sigan viniendo turistas en Carnaval.

“Ya lo hemos hecho la Semana Santa (del año pasado, se llenaba una playa y se cerraba”, reiteró el Alcalde sobre el operativo que se aplicó.

También dijo que ante el incremento del tráfico vehicular durante esos días en Mazatlán ya están trabajando los que saben de ese tema para ver qué proponen hacer, pues este puerto es una ciudad muy antigua y las vialidades no se pueden cambiar como se quisieran.

“Lo que estamos tratando de hacer son estrategias, los jarrones con plantas es una estrategia para no tapen la circulación, se molesta mucha gente porque no quieren caminar dos cuadras más y dar la vuelta, pero es para bien de la ciudadanía, nosotros hacemos lo más que podemos, si la gente no quiere respetar pues saben que son infracciones y las vamos a hacer cuando encontremos a alguien moviendo las macetas”, continuó.

Precisó que durante la Semana Mayor la Avenida Quirino Ordaz Coppel va estar cerrada a la circulación vehicular pues si se analiza esa vialidad llega a una Avenida, que es la Insurgentes, por lo que el que esté abierta complica más la circulación en esta Avenida Insurgentes que es vía importantísima.

Por ello en la Avenida Quirino Ordaz Coppel se hará el Mazatlán Fest, continuó el Presidente Municipal.

También recordó que durante la Semana Santa ya se han hecho las vialidades en un sólo sentido, pero el perjudicado es el trabajador del turismo, pues como no se tienen calles o no se permite atravesar vialidades en áreas privadas es muy difícil que den toda una vuelta para ir o venir a trabajar ya que tienen que caminar grandes distancias, por lo que se tiene que estudiar para ver qué se puede hacer.