”Por mi desempeño y por la manera en que yo trabajaba con los muchachos, ya me tenían contemplado como un aspirante, cuando yo era un cadete”, expresó Jorge Roque.

Para ser bombero Jorge considera que es necesario tener una mentalidad fuerte, con mucha vocación de servicio, para que los sacrificios de esta profesión no afecten a quienes la ejercen.

Jorge, aún recuerda el sentimiento que sintió, la primera vez que participó en una emergencia, es un recuerdo que guardar con mucha emoción.

“Era un baldío por la Insurgentes, nosotros íbamos en una unidad de ataque rápido, el jefe de la estación me dijo: ¡Vámonos Brayan, te ganaste tu lugar! para que aproveches. Recuerdo que iba temblando no de miedo, sino de emoción, me imaginaba muchas cosas, al momento de llegar fue un trabajo rápido”, comentó Jorge Roque.

El joven bombero comentó que la primera vez que salvo la vida de una persona fue en una fuga de gas, aún guarda en su memoria la imagen que se encontró cuando llegaron al lugar de la emergencia.

El salvarle la vida a esa persona dejó una huella importante en su vida que le confirmó su deseo por seguir ayudando.

A su corta edad, las emergencias más difíciles que le han tocado vivir son accidentes en el que hay personas sin vida y la tristeza aumenta cuando hay niños involucrados en estos percances.

“No es el mismo sentimiento ver una persona grande, a ver una personita que esta indefensa, que depende de alguien más”, expresó Jorge Roque.

Jorge está por convertirse en papá y es consciente de los riesgos que conlleva ser bombero, por lo que su forma de ver la vida a tomado otro sentido, tiene en claro que debe tener más cuidado al ejercer su profesión.