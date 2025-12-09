Participarán más de 2 mil 500 elementos en el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, en Mazatlán

Serán más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de auxilio y rescate los que participarán en el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, en Mazatlán, que se pondrá en marcha de este 10 de diciembre al 7 de enero, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Más de 2 mil elementos , se incluyen los federales, desconozco si mandan o son de los que ya tienen aquí, pero lo que sí le aseguro que son más de 2 mil, 2 mil 500 elementos, podrían ser un poquito más”, añadió Barrón Valdez en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

Agregó que con la puesta en marcha de este operativo se reforzará la seguridad principalmente en las zonas comerciales de Mazatlán, lo mismo que el área turística, sin descuidar el resto de la ciudad y el área rural.

“Principalmente las zonas comerciales, el operativo va encaminado a eso, a la protección de las zonas comerciales para lo que tiene que ver con los aguinaldos, lo que tiene que ver con las compras navideñas, el 24, 25, 30, 31 de diciembre, no se descuida lo que son los demás sectores, esos continúan con la seguridad habitual, la misma coordinación, también la autoridad federal continúa con esa coordinación”, añadió.

“Al operativo se asigna un número considerable para darle seguridad a esos puntos de importancia, mañana también vamos a mencionar cuáles son los puntos de interés y de los que van abarcando dicho operativo especial (la zona turística) también, todo donde tenga que ver una aglomeración importante (de personas), un flujo importante también de dinero, económico, es donde nosotros vamos a reforzar de elementos”.

Precisó que de hecho actualmente ya se ha reforzado la seguridad en áreas como el Centro de la Ciudad y en plazas comerciales realizando recorridos a pie para dar seguridad.

También dijo que en Mazatlán se brinda seguridad de manera coordinada con elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, entre otras, es parte de la misma estrategia de seguridad que tiene que ver con la organización y reorganización de cada uno de los sectores.

Además dio a conocer que dentro del plan interno que se tiene dentro de la corporación a su cargo se realizan acciones de seguridad en las instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana para prevenir más agresiones como las que ocurrieron a finales del mes pasado en el estacionamiento de ese inmueble ubicado en la Colonia Huertos Familiares y que dejaron daños en algunos vehículos.

“Le damos el interés que requiere para evitar que sucedan de nuevo”, subrayó.

“Hacemos la recomendación a la ciudadanía en caso de que se presente una situación de esta magnitud hay que evitar acercarse al lugar, es muy importante no exponerse para evitar algún daño colateral: nosotros tenemos nuestra seguridad en nuestras instalaciones, nosotros tomamos algunas medidas para evitar cualquier situación, se reforzó la seguridad, totalmente”.